Das Sport- und Familienbad Bambados ist vor allem in den Weihnachtsferien ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Daher macht es auch über Weihnachten und Silvester keine Pause. Für Heiligabend, die Weihnachtsfeiertage sowie Silvester und Neujahr gelten jedoch besondere Öffnungszeiten. Weil in den bayerischen Hallenbädern weiterhin die 2G+-Regel gilt, passt der Malteser Hilfsdienst Bamberg die Servicezeiten seiner Teststelle auf dem Bambados-Parkplatz entsprechend an, wie die Stadtwerke Bamberg mitteilen.

24.12.2021:

Freizeit- und Sportbereich: 6.30 bis 13 Uhr

Sauna: geschlossen

Teststelle: 10 bis 13 Uhr

25. und 26.12.2021:

Freizeit- und Sportbereich: 7 bis 22 Uhr

Sauna: 10 bis 22 Uhr

Teststelle: 10 bis 18 Uhr

31.12.2021:

Freizeit- und Sportbereich: 6.30 bis 13 Uhr

Sauna: geschlossen

Teststelle: 10 bis 13 Uhr

1.1.2021:

Freizeit-, Sport- und Saunabereich: 10 bis 18 Uhr

Teststelle: 10 bis 18 Uhr

Mit 2G-plus ins Bambados

Im Bambados werden selbstverständlich auch die Testzertifikate anderer Teststellen akzeptiert. Neben einem aktuellen Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder einem PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) werden bis auf Weiteres auch betriebliche Selbsttests akzeptiert, die am selben Tag im 4-Augen-Prinzip bzw. unter Aufsicht durchgeführt worden sind. Der Testnachweis muss schriftlich vorliegen und Testtyp, Datum, Uhrzeit, die Namen vom Getesteten und der Aufsichtsperson bzw. der Teststelle, eine Unterschrift und das Ergebnis enthalten.