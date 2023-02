Bamberg vor 29 Minuten

Streit eskaliert

Autofahrer zoffen sich wild auf offener Straße: Dann zückt einer plötzlich einen Holzstab

Zwei Autofahrer gerieten am Freitagabend in Bamberg miteinander in Streit. Die beiden beleidigten sich dabei aber nicht nur, sondern wendeten auch Gewalt an.