Stellwerksstörung in Bamberg: Teilausfälle und Zugverspätungen im Regionalverkehr: Am Sonntagnachmittag kam es in Bamberg zu einer Stellwerksstörung. Das teilt die Deutsche Bahn (DB) mit.

Die Stellwerksstörung in Bamberg konnte mittlerweile behoben werden, so die DB. Allerdings müssen sich Fahrgäste auf Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. "Bitte rechnen Sie mit größeren Verzögerungen und Teilausfällen im Regionalverkehr", heißt es in der Mitteilung.

Die S-Bahnen der Linie S1 fahren bis auf zwei Ausfälle ohne Einschränkungen, so die DB. Für diese S-Bahnen verkehre ein Bus von Strullendorf nach Bamberg und zurück. Zwar würden die Züge wieder auf dem Regelverkehr verkehren. Trotzdem gebe es Folgeverspätungen von bis zu 45 Minuten.

Vorschaubild: © Petair/Adobe Stock