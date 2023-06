Bamberg : Ausfälle im ÖPNV weiter möglich - diese Fahrten sind betroffen

Nachdem es am Donnerstag (22. Juni 2023) und Freitag (23. Juni 2023) zu zahlreichen Ausfällen im Bamberger Bus-Verkehr kam, gaben die Stadtwerke Bamberg jetzt bekannt, dass es auch in den kommenden Wochen immer wieder zu vereinzelten kurzfristigen Ausfällen im ÖPNV kommen kann. Grund dafür sei demnach die "angespannte Personalsituation".

Kurzfristige Ausfälle im Bamberger ÖPNV drohen: Stadtwerke informieren zu Fahrplanabweichungen

Wie die Stadtwerke Bamberg jetzt mitteilen, seien Schulbusse und der morgendliche Berufsverkehr in der Regel nicht von den Ausfällen betroffen. Zudem seien die Bamberger Stadtbusse auch an diesem Wochenende (24. und 25. Juni 2023) regulär unterwegs.

Über die Lage am kommenden Montag informieren die Stadtwerke demnach spätestens am Sonntagabend ab 20.30 Uhr auf ihrer Internetseite. "So seid ihr immer auf dem aktuellen Stand", heißt es vonseiten der Stadt.

Die Webseite werde demnach täglich "spätestens in den Abendstunden" aktualisiert, damit sich Fahrgäste rechtzeitig über die Verkehrslage am Folgetag informieren können. Weitere Nachrichten aus Bamberg findet ihr hier.