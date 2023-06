Am Donnerstag (22. Juni 2023) und Freitag (23. Juni 2023)kommt es im Bamberger öffentlichen Personennahverkehr zum kurzfristigen Ausfall mehrerer Buslinien.

Als Grund benennen die Bamberger Stadtwerke zahlreiche Krankmeldungen seitens ihres Personals.

Ausfälle im Bamberger Stadtverkehr: Diese Linien sind betroffen

"Leider haben sich überdurchschnittlich viele Busfahrerinnen und -fahrer krankgemeldet. In der Folge müssen kurzfristig am Donnerstag und Freitag, 22. und 23. Juni, einzelne Stadtbusfahrten ausfallen", erklären die Stadtwerke Bamberg in den sozialen Netzwerken.

Betroffen sind die Linien 901, 902, 905,9 07, 909,911, 914, 915,918, 920, 921, 931 sowie die 923. Das Ausmaß der Ausfälle variiert dabei jedoch stark: Während Fahrgäste der Linie 923 zwischen dem Bamberger Ankerzentrum und Bamberg ZOB zwischen 07.30 Uhr und 18.00 Uhr auf sämtliche Fahrten verzichten müssen, verkehrt die Linie 931 zwischen ZOB und P+R Kronacher Straße bis auf einen Ausfall um 19.30 Uhr wie gewohnt.

Weiterhin bitten die Stadtwerke Bamberg um die Beachtung der tagesaktuellen Informationen auf ihrer Website mit den detaillierten Informationen zu den ausfallenden Fahrten sowie der digitalen Haltestellenanzeigen. Nach dem Scheitern der Tarifgespräche zwischen der Gewerkschaft EVG und der Deutschen Bahn müssen sich Fahrgäste des ÖPNV diesen Sommer wohl auf viele weitere Ausfälle einstellen.