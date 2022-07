Bamberg vor 1 Stunde

Auseinandersetzung

Auseinandersetzungen in Asylunterkunft - Polizei muss mehrfach anrücken, Security-Mitarbeiter im Krankenhaus

In Bamberg rückte die Polizei am späten Sonntagabend zu zwei Einsätzen an einer Asylunterkunft aus. Dort gerieten mehrere Bewohner in einen Streit, drei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Auch ein Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde verletzt. Die Polizei ermittelt nun.