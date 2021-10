Bamberg : Japanisches Restaurant Fujiyama öffnet am 9. Oktober in der Pödeldorferstraße 146

: Japanisches Restaurant öffnet am 9. Oktober in der Pödeldorferstraße 146 Corona-Beschränkungen bereiteten Restaurant Dynasty Probleme

bereiteten Restaurant Dynasty Gäste werden nun ihr Essen mit Tablets bestellen

Xiong Yee vom Dynasty bleibt Besitzer des Fujiyama

Die Corona-Maßnahmen haben Gastronom*innen in den letzten eineinhalb Jahren dazu gezwungen, entweder aufzugeben, oder ihre Strategien zu überdenken und sich anzupassen. So stand auch das chinesische Restaurant "Dynasty" vor dem Problem, dass es mit seinem "All you can eat"-Büffet bei Abstand- und Hygiene-Regeln auf Schwierigkeiten stieß. Nun gibt es das "Dynasty" zwar nicht mehr, doch es ersteht wieder auf - als "Fujiyama" mit einer digitalen Lösung. inFranken.de hat mit Besitzer Xiong Yee gesprochen.

Bamberg: Japanisches Restaurant Fujiyama passt sich Corona-Beschränkungen an

"In der letzten Zeit ist es für Büffet-Restaurants nicht so gut gelaufen mit den ganzen Beschränkungen", erzählt Yee. "Die Leute müssen Handschuhe und dann eine Maske zum Essen Abholen tragen. Darauf hatten sie keine große Lust." Es musste also eine komfortablere Lösung her, bei der weniger Bewegung im Restaurant stattfindet. Im neuen Restaurant bekommen die Gäste jetzt Tablets an ihren Platz, auf denen sie die Speisen auf Bildern ansehen und auswählen können.

Genauso wie beim gewöhnlichen "All you can eat" könnten die Gäste mehrmals bestellen. Dies werde dann über das Tablet in die Küche übertragen. Die japanischen Köche bereiteten dann die Gerichte frisch zu und Kellner bringen sie an den Tisch. "So brauchen die Gäste nicht aufzustehen und können ihr Essen am Platz genießen", erklärt Yee, der aus China stammt. "Für die Bezahlung müssen die Leute auch nicht den Kellnern Bescheid sagen. Sie rufen sie digital." Über die Software würden die Kellner erkennen, welche Tische bezahlen wollen. "Diese Software gibt es noch nicht überall, sie ist in Deutschland noch selten."

Auch die Inneneinrichtung habe sich etwas, aber nicht schwerwiegend viel geändert. Die vom Dynasty gewohnten Öffnungszeiten bleiben, so der Besitzer. Am Freitag plant Yee, ausgewählte Gäste einzuladen, um ihnen das Konzept zu erklären. Ab Samstag könnten dann alle zu ihm nach Bamberg kommen.

Auch spannend: Ab heute Lockerungen in Gastronomie - Kult-Brauerei Fässla startet mit 3G plus am Montag