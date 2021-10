Neue 3G-Plus-Regel in der Gastronomie, Kinos und Theater ab heute möglich

Lockerungen : Mit neuer Regel weitgehend Betrieb wie vor Corona möglich

: Mit neuer Regel weitgehend möglich Brauerei Fässla führt 3G-Plus-Regel ab Montag (11. Oktober 2021) ein

führt 3G-Plus-Regel ein "Endlich wieder normal": Geschäftsführung ist von Entscheidung überzeugt

Die Kult-Brauerei Fässla in Bamberg führt ab Montag (11. Oktober 2021) die 3G-Plus-Regel ein. Für die Zugangsbeschränkung habe man sich bewusst entschieden, so die Geschäftsführung gegenüber inFranken.de. Hauptmotivation sei das Personal gewesen.

Brauerei Fässla führt 3G-Plus-Regel ein: Nur PCR-Test bei Getesteten erlaubt

Ab kommenden Montag, 11. Oktober 2021, gilt sowohl in der Gaststätte in der Oberen Königsstraße 19 - 21 als auch im Hotel im gleichen Haus die Zugangsbeschränkung. Dann gilt 3G plus: Genesen, getestet oder geimpft, allerdings mit einer verschärften Testanforderung.

Im Gegenzug dazu entfallen in den Räumlichkeiten Maskenpflicht und Abstandsgebot. Die bayerische Staatsregierung hatte in der Kabinettssitzung am Dienstag (04. Oktober 2021) beschlossen, dass künftig unter anderem in der Gastronomie, aber auch in Kinos, Theatern und anderen Bereichen Betreiber künftig eine 2G oder 3G-Plus-Regel einführen können - und damit ein weitgehender Betrieb wie vor Corona stattfinden kann.

Aber was bedeuten 2G und 3G plus? Bei 2G haben nur Geimpfte und Genesene mit Nachweis Zutritt. Bei 3G plus haben auch Getestete Zugang, aber nicht wie bei 3G (bisher bei Inzidenz über 35 in Innenräumen) mit einem Schnelltest, sondern nur noch mit einem PCR-Test, der als deutlich zuverlässiger gilt.

"Die Leute haben keine Lust mehr auf Masken": Fässla-Geschäftsführung erklärt Entscheidung

"Bis jetzt haben wir von 2G oder 3G keinen Vorteil gehabt", erklärt die Fässla-Geschäftsführung gegenüber inFranken.de. "Doch mit 3G plus fallen die Masken und das ist für das Personal sehr entlastend." 95 Prozent des Personals seien mittlerweile geimpft, ebenso wie ein Großteil der Stammgäste in Hotel und Gaststätte.

Mit 3G plus werde der Betrieb "endlich wieder normal". Die "Leute haben keine Lust mehr auf Masken", erklärt die Geschäftsführung der Kultbrauerei. Die Belegschaft begrüße die Entscheidung, auch von der Kundschaft habe man "überwiegend positives Feedback" erhalten.

Besonders entscheidend sei auch, dass der Betrieb künftig wieder Stehbier ausschenken könne, was vorher lange nicht möglich gewesen sei. Ausgenommen von der Regelung seien Schülerinnen und Schüler wegen der regelmäßigen Tests und Kinder, die noch nicht eingeschult wurden.

