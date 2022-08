Bamberg: Anwohner vermieten Wohnungen an Sandkerwa-Besucher

Bamberg vor 1 Stunde

Teils 500 Euro für ein Wochenende

Bamberger vermieten ihre Wohnungen an Sandkerwa-Besucher - ist das überhaupt legal?

In Bamberg hat am Donnerstag die Sandkerwa begonnen. Manche Bamberger vermieten ihre Wohnung für diese Zeit an Touristen - ist das legal?