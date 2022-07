Bamberg vor 12 Minuten

Streit eskaliert

An der Kasse "unflätigst beleidigt": Bamberger rastet beim Anblick eines anderen Kunden aus

Als ein 31-Jähriger in einem Bamberger Supermarkt zum Bezahlen an der Kasse stand, fiel ihm sein Vordermann unangenehm auf. Er beleidigte diesen so heftig, dass die Polizei anrückte.