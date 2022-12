Eine Akademiestelle in einem Symphonieorchester dient mittlerweile vielen Absolventinnen und Absolventen von Musikhochschulen dazu, den Berufsalltag als Orchestermusiker hautnah und aktiv zu erleben. So widmen sich die Bamberger Symphoniker mit der Joseph-Keilberth-Orchesterakademie seit 2010 dieser Aufgabe, um jungen Musikerinnen und Musikern den Einstieg in das Leben als Berufsmusiker zu erleichtern.

Wie die Stadt Bamberg erklärt, sei das Besondere der Akademie in Bamberg ihre Ausrichtung: Konzertprojekte mit namhaften Solisten und Dirigenten, Rundfunkaufnahmen und CD-Produktionen oder sogar eine Orchestertournee – die Akademisten und Akademistinnen sollen in ihrer maximal zweijährigen „Lehrzeit“ in Bamberg darauf vorbereitet werden, was es bedeutet, ein vielseitiger Orchestermusiker zu sein.

Neun junge Musikerinnen und Musiker, die derzeit einen der begehrten Akademieplätze innehaben, werden im Rahmen der Konzertreihe im Dientzenhofer-Saal der Städtischen Musikschule am kommenden Sonntag, 18. Dezember 2022, um 11 Uhr ein spannendes und abwechslungsreiches Kammerkonzert gestalten.

Auf dem Programm stehen der erste Satz aus dem Klarinettenquintett von Mozart, der Streichquartettsatz c-moll von Schubert, zwei Sätze aus dem Streichquartett D-Dur und das Konzertstück für Klarinette und Bassetthorn von Mendelssohn, der erste Satz aus der dritten Violinsonate von Brahms sowie Sätze aus dem Musikalischen Blumengärtlein von Hindemith und das Werk „Get it!“ von Gene Koshinski für Fagott und Perkussion.

Ausführende sind die Geigerinnen Nanami Moussault und DongChan Shin, die Bratscherin Sarah Luisa Zrenner, der Cellist Yannick Groll, der Kontrabassist Jan Stefaniak, der Klarinettist Karl Rauer, der Fagottist Kazuki Nagata und der Perkussionist Markus Uttenreuther, dessen Ausbildung an der Städtischen Musikschule begonnen hat. Am Klavier begleiten Kie Kojima und Elsa Du-plan.

Der Eintritt ist frei, um Spenden für die jungen Musikerinnen und Musiker wird gebeten.