Scheinbar einfache Tätigkeiten, wie das Tragen der wöchentlichen Einkäufe oder die Besorgung eines Medikaments aus der Apotheke, stellen für ältere Menschen oft eine Herausforderung dar. Wie gut, wenn da Hilfe in der Nähe ist! Auch ein nettes Wort am Telefon, ein Spaziergang in der Sonne oder ein gemeinsamer Gang in den Supermarkt können die Woche für alleinstehende ältere Mitbürger*innen schöner und angenehmer machen, wie die Stadt Bamberg erklärt.

Die niederschwellige Nachbarschaftshilfe der Stadt Bamberg unterstützt seit der Corona-Pandemie im Jahr 2020 mit ihren ehrenamtlichen Helfenden kurzfristig die unterschiedlichsten Bedarfe der Bürger*innen vor Ort. Hierzu aktualisiert die Stadt ihre Datenbank der helfenden Personen.

Wer sich für die niederschwellige Unterstützung interessiert und ehrenamtlich tätig werden möchte, der kann unter dem Link www.stadt.bamberg.de/nbh in der Datenbank der Nachbarschaftshilfe anmelden. Denn: Helfende Hände sind immer herzlich willkommen.

Auch bereits aktive Helfende werden gebeten, ihren Status im Netzwerk zu aktualisieren, da sich auch bei ihnen Veränderungen z.B. in der zeitlichen oder räumlichen Unterstützung ergeben können. Wer aus der Datenbank gelöscht werden möchte, kann dies ebenfalls unter dem oben genannten Link tun.

