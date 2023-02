An der Bushaltestelle "Adam-Kraft-Straße" in Bamberg kam es am Samstag zu einem Streit, der in Gewalt endete. Wie die Polizei berichtet, wollte sich gegen 16.15 Uhr eine Seniorin an der Haltestelle hinsetzen. Dabei geriet sie in eine Auseinandersetzung mit einem Mann.

Der Unbekannte schlug ihr schließlich mehrfach ins Gesicht und packte sie am Kragen, gefolgt von einem Schlag auf den Kopf. Die 82-Jährige schrie um Hilfe, woraufhin der Angreifer von ihr abließ und in Richtung Sparkasse flüchtete.

Frau an Bushaltestelle in Bamberg angegriffen: Zeugen gesucht

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre alt

ca. 1,80 Meter große

trug eine Strickmütze mit Muster ohne Bommel, eine dunkle Hose, einen dunklen Anorak und eine graue Umhängetasche

Die Frau wurde bei dem Angriff verletzt. Die Polizei sucht in dem Vorfall dringend nach Zeugen, um den Unbekannten zu identifizieren. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt zu melden.

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)