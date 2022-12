Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26.12.22, wird der 52-jährige Norbert S. aus Bamberg vermisst. Dies gab die Polizeiinspektion Bamberg in einer Pressemitteilung bekannt.

Herr S. hielt sich zuletzt an seiner Wohnanschrift in der Bughofer Str. in Bamberg auf und verließ diese gegen 9.30 Uhr, um die St. Wolfgangskirche aufzusuchen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Norbert S. aus Bamberg verschwunden - wer hat ihn gesehen?

Der Vermisste wird folgendermaßen von der Polizei beschrieben:

1,75 Meter groß

hat eine kräftige Statur

sowie eine Glatze

und auffallend rote Backen.

Zur Kleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. Wer Hinweise hat, kann sich alternativ auch bei der örtlichen Polizeidienststelle oder der Notrufzentrale der Polizei (110) melden.