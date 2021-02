Die Stadt Bamberg teilt am Mittwoch mit, dass die Unterlagen zum Bahnausbau nun einsehbar sind. Hier die Pressemitteilung im Wortlaut:

Es sind 18 prall gefüllte Ordner der Deutschen Bahn AG, die Claus Reinhardt, Projektsteuerer im Baureferat für den Bahnausbau, in seiner Obhut hat. Darin enthalten: ein Erläuterungsbericht, Übersichts- und Grunderwerbspläne, Pläne zu Straßen und Wegen sowie zur Bahntrasse und Unterlagen zu Ingenieurbauwerken, zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens, schall- und erschütterungstechnische Untersuchungen und, und, und… Jeder, dessen Belange durch das größte Infrastrukturprojekt der Bamberger Historie berührt werden, kann seit Anfang dieser Woche Einblick in die Planunterlagen nehmen.

Der Gang ins Baureferat ist dabei nicht erforderlich, denn das einmonatige Auslegungsverfahren der Bahn läuft vorwiegend digital ab. Bis 8. März 2021 können alle Interessierte und Betroffene online unter www.reg-ofr.de/pfa22 Einsicht in die Unterlagen nehmen. Einwendungen gegenüber der Bahn können dann bis zum 22. März vorgebracht werden. Wer dennoch lieber einen „analogen“ Blick in die 18 Ordner bevorzugt, kann sich im Baureferat bei Projektsteuerer Claus Reinhardt unter Tel. 0951 87-1125/-1603, Mail: bahnausbau@stadt.bamberg.de einen Termin geben lassen.

INFO: Öffentlichkeitsbeteiligung – wie, wann, wo? Die Auslegung der Planunterlagen erfolgt vom 8. Februar bis 8. März 2021

digitale Veröffentlichung auf der Internetseite der Regierung von Oberfranken als Anhörungsbehörde unter www.reg-ofr.de/pfa22

Möglichkeit zur allgemeinen – analogen – Einsicht in die Ordner mit Erläuterungen und Plänen im Baureferat der Stadt Bamberg während der allgemeinen Dienststunden (Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-14 Uhr)

Hinweis: Vorherige Terminvereinbarung (Tel. 0951/87-1125 /-1603, Mail: bahnausbau@stadt.bamberg.de), auf die Einhaltung der geltenden Infektionsschutzbestimmungen im Rahmen der Corona-Pandemie wird hingewiesen

Die Abgabefrist für Einwendungen endet am 22. März 2021

Einwendungen schriftlich an: Regierung von Oberfranken, Ludwigstraße 20, 95444 Bayreuth oder elektronisch, auch mit einfacher E-Mail, unter Einwendungen-PFA-22@reg-ofr.bayern.de

Die Einwendungen werden durch die Regierung von Oberfranken an die Bahn zur Stellungnahme weitergereicht. Die Stellungnahmen werden anschließend von der Regierung bewertet und nach einem Erörterungstermin an das Eisenbahnbundesamt zur Entscheidung vorgelegt. Die Bahn hofft auf den Abschluss des Planfeststellungungsverfahrens bis Ende 2022. Geplanter Baubeginn ist Ende 2023.

Bahn lädt zu Bürgerdialog ein

Um Fragen zum Ausbau und den Möglichkeiten zur Beteiligung zu beantworten, bietet die Deutsche Bahn AG am Dienstag, 23. Februar 2021, ab 19 Uhr einen digitalen Bürgerdialog an. Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich, online aufrufbar ist der Bürgerdialog unter www.db-buergerdialog.de/knoten-bamberg.

Zusätzlich stehen am 1. und 3. März jeweils von 10-19 Uhr Mitglieder des Projektteams der Bahn im Best Western Hotel in der Luitpoldstraße 7 im persönlichen Gespräch zur Verfügung. Eine Anmeldung zu 30 Minuten-Terminen ist erforderlich unter 0160 97404110.

Weitere Infos:

www.knoten-bamberg.de

www.stadt.bamberg.de/bahnausbau