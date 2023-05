Moderne fränkische Beats im traditionellen Mantel: Das Keller Fetztival 2023

Wann? 27. Mai 2023 auf dem Wilde Rose Keller Bamberg

In diesem Sommer startet das Keller Fetztival in eine neue Runde: Der Veranstaltungsservice Bamberg, der Wilde Rose Keller und die Bamberger Band Kellerkommando werden ihre Zusammenarbeit auch im Jahr 2023 fortführen und gemeinsam das dritte Keller Fetztival veranstalten. Die Idee dahinter stammt direkt von Kellerkommando und wurde erstmals 2020 erfolgreich umgesetzt. Die Band sind die Protagonisten des Abends und liefern fette fränkische Beats und sexy Ohrwürmer zum Abfeiern. Der Wilde Rose Keller in Bamberg wird zur Festival-Location und bietet am 27. Mai 2023 folgenden Künstlern eine Bühne:

Fränkischer Rock mit der Band Van Schelln

Die fränkische Rockband Van Schelln widmet sich den Problemen und Sinnfragen des Franken, vom Neigschmeggdn bis zum Broudwoschdghägg (Senf oder Meerrettich?). Dabei wird mal rotzig ungehobelt, mal majestätisch und eisern, immer aber mit „oddndlich Drugg“ in die Saiten gegriffen. Sowohl Gutgelaunte als auch Gnoschgauscherde kommen auf ihre Kosten, wenn mit der fränkischen Liebenswürdigkeit eines Fleischwolfs die Lebensart des Franken besungen wird.

Ihr aktuelles Album „Schellnbringer“ konnte die Band erstmals bei ihrem Debüt-Auftritt auf dem Summer Breeze Open Air 2018 in Dinkelsbühl live einem begeisterten Publikum präsentieren. Weitere Informationen zur Band erhältst du hier.

Mit dabei in diesem Jahr: Kapelle Bomhard

Steffi Zachmeier, die bekannte Musikerin aus Nürnberg, beschreibt Kapelle Bomhard wie folgt: Eine musikalisch sehr erfreuliche Entdeckung des letzten Jahres waren die drei Brüder Georg, Heiner und Johannes Bomhard, alias Kapelle Bomhard. Sie kommen ursprünglich aus Dietenhofen in Mittelfranken, spielen mit Akkordeon, Gitarre und Kontrabass und singen fränkisch dazu.

Das klingt unspektakulär. Es ist aber weit mehr: Ich meine, dass das, was da zu hören ist, durchaus einen Weg weisen könnte, wie fränkische Lied-Tradition auch im 21. Jahrhundert funktioniert. Und so nennen die Herren ihr Produkt auch “Folksmusik aus dem Herzen Frankens”.

Um weitere Informationen über Kapelle Bomhard zu bekommen, lohnt ein Blick auf die Internetseite der Band. Hier findest du neben Tour-Terminen auch Videos zu Live-Mitschnitten und CDs. Darüber hinaus findest du dort auch die Lyriks ausgewählter Lieder.

Main-Orga: Starke fränkische Beats von Kellerkommando

Am Anfang war die simple Idee, traditionelle fränkische Songs mit modernen Sounds zu mischen. Daraus entstand ein unglaublicher Mix aus treibenden Beats, fettem Gebläse von Trompete und Posaune, markigen Synthbässen und verflixt sexy Ohrwürmer.

Die Shows der Bands sind wahre Messen des Frohsinns und der Ausgelassenheit: hier zucken die Beine und johlen die Kehlen vor Vergnügen und Begeisterung. Im Kellerkommando steckt viel Party drin, ein bisschen Ska, eine Prise Elektro, ein Batzen Punk, ein Hauch von Kerwa, selbst Metaller schütteln fröhlich Haare und Beine.

So bunt wie die Musik ist die Mischung im Publikum: Menschen zwischen 0 und 100 Jahren reiben sich verwundert die Augen, dass sie auf demselben Konzert gelandet sind und alle miteinander Spaß haben, wenn das Kellerkommando seine Hymnen anstimmt. Im April 2022 erschien das neue Album „Hobb Edzz!“ der Band.

Die schönsten der neuen Songs mischen sich beim Keller Fetztival 2023 mit Klassikern wie der „Maus“ oder dem „Vogelfänger“. Kellerkommando lässt es auch in diesem Jahr wieder krachen. Alle weiteren Informationen der Band erhältst du hier.

Infos zum Festival auf einen Blick:

Wann: 27. Mai 2023, ab 17 Uhr

Wo: Wilde Rose Keller, Oberer Stephansberg 49, 96049 Bamberg

Bands: Kellerkommando, Kapelle Bomhard, Van Schelln

