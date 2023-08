Der Hainpark am südlichen Zipfel der Altstadt von Bamberg ist ein echtes Juwel. Hierhin flüchtet man sich, wenn es im Sommer heiß wird, in den kleinen Gassen. Dann springen die Menschen in das beliebte Flussbad, picknicken auf einer der zahlreichen Wiesen oder lassen den Abend im Open-Air-Kino oder Theater ausklingen.

Einer der ältesten Parks in Deutschland

Der Bamberger Hain ist bundesweit einer der ältesten Bürgerparks. Bereits 1803 wurde der Theresienhain zu einem Landschaftspark angelegt. Seit 1870 gibt es die Parkanlage nun schon, die 1820 um den südlichen Luisenhain erweitert wurde und seither im Besitzt der Stadt ist; einige der Eichen haben bis heute überdauert. Seit 2001 wurde der Hain zum europäischen Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet, das seit 1973 als Gartendenkmal unter Denkmalschutz steht. Der Hain hat einiges zu bieten und erfreut sich großer Beliebtheit bei allen Bewohner*innen der Stadt.

Der Park – bestehend aus Theresienhain und Luisenhain – befindet sich am südlichen Zipfel der Inselstadt, die von der Regnitz umgeben ist. Heute werden Luisenhain und Theresienhain durch die Bundesstraße 22 voneinander getrennt. Der Theresienhain liegt stadteinwärts und beherbergt das Bootshaus, die Hainbadestelle und den Hain-Spielplatz. Der Luisenhain liegt unterhalb der Bundesstraße stadtauswärts, hier befinden sich der Botanische Garten und der Musikpavillon (Sonnentempel).

Durch seinen alten Baumbestand und den rechten und linken Regnitzarm ist der Hain vor allem im Sommer ein beliebter Treffpunkt, denn hier gibt es viel Schatten und die Flussläufe bringen eine gewisse Frische mit. Der gesamte Park ist mit einer Vielzahl von Spazierwegen durchzogen und die Liegewiesen und Sitzgruppen laden zum Rasten ein. Der Hainpark hat sogar eine eigene App, in der du dich über alles Wissenswerte und unterschiedliche Bereiche des Parks informieren kannst.

Die Hainbadestelle mit Kiosk und der Kinosommer

Am Eingang des Hains liegt die Hainbadestelle. Hier kannst du dich im Sommer in der Regnitz treiben lassen und abkühlen. Die Flussbadestelle wird von den Bamberger Stadtwerken geführt. Das Hainbad ist eine echte Institution. Seit 1812 gibt es die Badestelle, seit 1935 in der heutigen Form. Zwischenzeitlich war das Schwimmen in der Regnitz aus gesundheitlichen Gründen verboten, doch seit 2010 kann hier in den Sommermonaten wieder gebadet werden. 2018 wurde das Hainbad sogar rundum erneuert.

2022 wurde der zum Hainbad gehörige Kiosk neu verpachtet. Der "Hainer" versorgt die Badegäste und das Parkpublikum. Es gibt kalte Getränke, Kaffee und Kuchen sowie kalte und warme Speisen. Auf der Karte steht neben Pommes und Leberkäse auch ein veganes Schnitzel-Sandwich.

Im Sommer wird hier nicht nur tagsüber geplanscht und geschlemmt, im Spätsommer wird das Hainbad abends zum Open-Air-Kino. Der Bamberger Kinosommer findet jedes Jahr Anfang Juli statt. Die Tickets kosten 10 Euro und sind begehrt: Entweder du kommst etwas früher, um Tickets direkt an der Abendkasse zu kaufen oder du sicherst dir vorher bereits deine Eintrittskarte bei den drei Vorverkaufsstellen in der Stadt.

Hainbadestelle

Adresse: Mühlwörth 18a, 96047 Bamberg

Mühlwörth 18a, 96047 Bamberg Anfahrt: Buslinie 909, Fahrradständer vorhanden, nur wenige Pkw-Parkplätze in der Nähe

Buslinie 909, Fahrradständer vorhanden, nur wenige Pkw-Parkplätze in der Nähe Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 9:00 bis 20:00 Uhr, Einlass-Schluss 19:00 Uhr

Montag bis Sonntag 9:00 bis 20:00 Uhr, Einlass-Schluss 19:00 Uhr Preise: 3 Euro

3 Euro Webseite: https://www.stadtwerke-bamberg.de

Kiosk Hainer

Adresse: Mühlwörth 18a, 96047 Bamberg

Mühlwörth 18a, 96047 Bamberg Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10:00 bis 20:00 Uhr

Bamberger Kinosommer/ Vorverkaufsstellen

Radio Bamberg, Gutenbergstraße 5, 96050 Bamberg, Tel. 0951 982900

Gutenbergstraße 5, 96050 Bamberg, Tel. 0951 982900 Karstadt, Grüner Market 23, 96047 Bamberg, Tel. 0951 8697-0

Grüner Market 23, 96047 Bamberg, Tel. 0951 8697-0 BDV Kartenservice, Lange Straße 22, 96047 Bamberg, Tel. 0951 98082-20

Lange Straße 22, 96047 Bamberg, Tel. 0951 98082-20 Webseite: https://www.stadtwerke-bamberg.de

Der Spielplatz mit Wasserbrunnen und der Biergarten

Direkt gegenüber der Hainbadestelle gibt es einen großen Spielplatz im Grünen. Es gibt diverse Spielgeräte und ausreichend Schatten für heiße und sonnige Tage. Neben Klettermöglichkeiten für kleine und größere Kinder gibt es einen Basketballplatz, Schaukeln, eine Wiese zum Bolzen und einen Wasserbrunnen zum Planschen.

Unweit der Hainbadestelle und des Spielplatzes befindet sich das Bootshaus – ein Restaurant mit Biergarten. Das Restaurant liegt direkt an der Regnitz und bietet eine umfangreiche Speisekarte mit frischer regionaler fränkischer Küche. Für allerlei Festlichkeiten kann das Bootshaus das ganze Jahr inklusive Catering und Service gebucht werden. Im Sommer, wenn der Biergarten des Bootshauses geöffnet hat, wird es hier richtig voll. Am Wochenende kann es dann durchaus ratsam sein, einen Tisch zu reservieren. Es gibt Kaffee und Kuchen, Brotzeiten, warme Gerichte und natürlich regionales Bier.

Ein Stück weiter in den Park hinein befindet sich ein Minigolfplatz. Wer ein paar Bälle in schattiger Lage spielen möchte, kann hier vorbeischauen. Die Bahnen sind schon etwas älter und daher für ein ernsthaftes Match vielleicht nicht unbedingt geeignet. Wer aber ein wenig Spaß beim Bälle schlagen haben will, kann sich hier die Zeit vertreiben.

Spielplatz

Adresse: Hainstraße 39, 96047 Bamberg

Bootshaus

Adresse: Mühlwörth 18A, 96047 Bamberg

Mühlwörth 18A, 96047 Bamberg Anfahrt: Buslinie 909, Fahrradständer vorhanden, nur wenige Pkw-Parkplätze in der Nähe

Buslinie 909, Fahrradständer vorhanden, nur wenige Pkw-Parkplätze in der Nähe Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 11:00 bis 22:00 Uhr

Montag bis Sonntag 11:00 bis 22:00 Uhr Telefon: 095124485

095124485 Webseite: https://bootshaus-restaurant.de/

Minigolfplatz

Adresse: Hainstraße, 96047 Bamberg

Hainstraße, 96047 Bamberg Telefon: 095126165

Der Botanische Garten

Zentral im Luisenhain liegt der Botanische Garten. Im Jahr 1923 plante der damalige Gartenamtsleiter den Botanischen Garten als einen Schulgarten. Die Pflanzen wurden anhand ihrer Verwandtschaftsbeziehungen angelegt und entsprechend ihrer Familienzugehörigkeit gruppiert und angepflanzt. Zusätzlich zu den Landpflanzen wurden auch Wasserpflanzen gesetzt und Prachtstauden, Gehölze und Ruheplätzen integriert.

In den 60er Jahren wurde der Botanische Garten dann in eine Wald- und Heidepartie umgewandelt. Die Wege wurden mit Schmuckrabatten und Stauden gesäumt und prägen noch heute das Bild des Gartens. Von 2016 bis 2019 widmete sich der Bürgerparkverein der "Wiederbelebung" des Botanischen Gartens und erschuf erneut eine Schauanlage mit thematischen Schwerpunkten. Die angelegten Beete haben jeweils ihrer eigens Thema.

Unweit des Botanischen Gartens befindet sich der Sonnentempel oder auch Musikpavillon. Die "Musikmuschel" ist ein Konzertpavillon und wurde bereits 1914 errichtet, um dem gesellschaftlichen Vergnügen zu dienen. An sommerlichen Abenden finden hier Konzerte statt oder eine der Theatergruppen der Stadt lädt zum Schauspiel ein. Die große Wiese vor dem Pavillon ist vor allem bei den Studierenden der Stadt ein beliebter Treffpunkt. Hier wird zusammengesessen, gepicknickt, Wikingerschach gespielt oder eine Runde Frisbee geworfen.

Fazit

Der Hain lädt mit seinem weitläufigen Wegenetz ein, lange Spaziergänge zu machen. Der üppige Baumbestand spendet dabei Schatten an sonnigen Tagen. Es gibt wunderschöne Plätze und Aussichten zu entdecken. Der Park hält mit der Hainbadestelle, dem großen Spielplatz und dem Minigolfplatz sowohl erholsame als auch aktive Angebote bereit. Durch den Kiosk Hainer und das Bootshaus wirst du kulinarisch umsorgt. Der Botanische Garten und der Sonnentempel bieten Kunst und Kultur unter freiem Himmel und sind mehr als nur einen Besuch wert.

