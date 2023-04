Geocaching in Bamberg: Die Stadt per Schnitzeljagd entdecken - Tipps & Empfehlungen für Caches

Geocaching in Bamberg: Die Stadt per Schnitzeljagd entdecken

Geocaching ist seit Jahren der Outdoor-Trendsport schlechthin. Auch in und um Bamberg gibt es eine Vielzahl an Geocaches - oft an Stellen, an denen du sie wahrscheinlich gar nicht vermutet hättest. Auf Geocaching.com gibt es zum Stichwort "Bamberg" alleine 702 Suchergebnisse (Stand: 23. August 2022). Wir stellen dir die Freizeitaktivität Geocaching vor und verraten dir alles über das Cachen in Bamberg.

Geocaching: Trend-Hobby für Outdoor-Abenteurer

Geocaching boomt nach wie vor und ist DIE Freizeitbeschäftigung für alle, die gerne draußen unterwegs sind und eine Vorliebe für Schatzsuche und Schnitzeljagden haben. Der Unterschied zu diesen traditionellen Adventure-Spielen ist, dass das Geocaching mithilfe eines GPS-Gerätes funktioniert - alternativ mit einem GPS-fähigen Smartphone. Meistens geht es darum, anhand von GPS-Koordinaten einen Behälter zu finden, in dem ein Logbuch versteckt ist. In dieses Logbuch tragen sich die Geocacher*innen dann mit ihrem selbst ausgedachten Cacher-Namen, dem Datum und eventuell einer Widmung ein. Häufig sind auch kleine Gegenstände, wie etwa Münzen oder kleine Figuren, enthalten. Wichtig ist: Der Behälter muss immer exakt an den Ort zurückgelegt werden, an dem er gefunden wurde - damit andere Cacher*innen ihn ganz sicher auch finden. Nach dem Cache kann der Fund online - beispielsweise auf Geocaching.com - gelogged und kommentiert werden.

Geocaches gibt es mittlerweile in einer bunten Vielfalt: Neben den "einfachen" Caches, bei denen Koordinaten vorgegeben sind und man mithilfe des GPS-Gerätes bzw. Smartphones direkt zum Ziel gelangt, gibt es weitere Formen. So unter anderem "Rätsel-Caches", bei denen man erst einmal Aufgaben lösen muss, bevor man überhaupt erst an die Koordinaten gelangt. Sogenannte "Multi-Caches" bestehen zudem nicht aus einem einzigen Versteck, sondern aus mehreren: Hier erhältst du Schritt für Schritt Hinweise, die dich schlussendlich zum Zielpunkt führen. Hierbei musst du ebenfalls Rätsel lösen und geschickt kombinieren, um zum nächsten Teil-Cache zu gelangen. Schlussendlich gibt es auch noch die seltenen Whereigo-Caches, die ein Computer-Spiel simulieren.

Das Tolle am Geocaching: Du kannst dieses Hobby weltweit betreiben, denn an beinahe jedem Fleck auf der Erde sind Caches versteckt, die nur darauf warten, von dir gefunden zu werden - egal ob in der Natur oder inmitten von Großstädten. Hierbei ist eine der beliebtesten Websites Geocaching.com - hier haben zahlreiche Cacher*innen ihre versteckten Caches aufgelistet, gelogged und kommentiert, weshalb wir uns in diesem Artikel auch auf diese Website beziehen.

Geocaching: So funktioniert es - diese Apps und Websites gibt es

Die wohl bekannteste und am meisten genutzte Geocaching-Website ist Geocaching.com - mit ein Grund, weshalb wir uns in diesem Artikel darauf beziehen. Geocaching.com hat die wohl größte Community und die größte Vielfalt an Geocaches. Es gibt allerdings noch weitere Geocaching-Websites, wie beispielsweise Opencaching, BetterCacher oder Extremcaching. Zum Cachen nutzt du idealerweise die Geocaching-App: Hier kannst du dir über die Standortbestimmung deines Smartphones alle Caches in deiner Umgebung anzeigen lassen. Das einzige Manko in der App: Viele der Caches (zumindest in Bamberg) werden in der App nur für Premium-Mitglieder angeboten - dennoch gibt es einige, die auch von nicht-zahlenden Mitgliedern absolviert werden können. Diese sind in der App als grüne Symbole gekennzeichnet.

Das bedeuten die Symbole bei Geocaching.com: Wer auf der Suche nach Geocaches auf Geocaching.com ist, dem fallen Symbole auf, mit denen die Caches online gekennzeichnet sind. Hier kurze Erklärungen zu den verschiedenen Symbolen:

Fragezeichen : Ein Mystery-Cache bzw. Rätsel-Cache, bei dem es Aufgaben zu lösen gibt

: Ein Mystery-Cache bzw. Rätsel-Cache, bei dem es Aufgaben zu lösen gibt Box : Normaler, traditioneller Cache

: Normaler, traditioneller Cache Zwei Boxen: Multi-Cache, bestehend aus mehreren aufeinanderfolgenden Caches

Multi-Cache, bestehend aus mehreren aufeinanderfolgenden Caches Globus : Earth-Cache - Caches, die in Verbindung zu geologischen Phänomenen stehen

: Earth-Cache - Caches, die in Verbindung zu geologischen Phänomenen stehen Gespenst: Virtueller Cache - kommen ohne Box und Logbuch aus; Beweis durch Foto, dann verwandelt sich das Gespenst in einen lachenden Smiley

Geocaching in Bamberg: Das sind unsere Tipps

In Bamberg gibt es, wie bereits erwähnt, viele Caches. Doch welchen Cache wähle ich nun als Nächstes? Hilfreich dabei ist die Karten-Anzeige auf Geocaching.com: Hierfür klickst du auf der Startseite der Website unter der Überschrift "search geocaches near you" auf den Butto Go to map, über den du alle Caches übersichtlich aufbereitet auf einer Landkarte findest. Suche hier nach "Bamberg" und du bekommst alle Geocaches in und um Bamberg gut überschaubar auf der Landkarte angezeigt. Gleichzeitig kannst du auch noch weitere Filtereinstellungen vornehmen, zum Beispiel die Einstellung des Schwierigkeitsgrades deines Caches.

Eine weitere Möglichkeit ist die Eingabe deines Wunschortes in das Suchfeld auf der Startseite: Hier bekommst du eine übersichtliche Liste mit allen Caches in der Umgebung ausgespuckt. Für Neu-Cacher*innen empfiehlt es sich, erst einmal nach den einfachen Caches Ausschau zu halten, welche durch das Symbol einer einzelnen grünen Box gekennzeichnet sind. Diese Caches erreichst du direkt ohne Umwege - anders, als es bei Multi-Caches der Fall ist.

Hinweis: Einige der Caches sind nur für Nutzer*innen mit Premium-Abo zugänglich (Kosten: 6,99 Euro/Monat bzw. 29,99 Euro/Jahr) - die meisten der Caches sind jedoch ganz normal für nicht zahlende Cacher*innen einsehbar.

Geocaching in Bamberg: Empfehlungen für Caches

Auch im beschaulichen Bamberg gibt es großes Potenzial für kleine Abenteuer in Form eines Geocaches: Auf Geocaching.com sind zahlreiche Caches vermerkt - sowohl für Premium- als auch für normale Nutzer*innen. Für Anfänger*innen eignen sich leichte Caches, die mit den Schwierigkeitsgraden 1.0 oder 1.5 gekennzeichnet sind. Beispiele dafür sind die Caches Sankt Heinrich, Friedhof Bamberg oder der Cache Kleine Brücke.

Wer sich an schwerer zu knackende Nüsse wagen möchte, kann sich unter anderem an die Caches SIE (Rätsel-Cache), Hotspot Wunderburg Reloaded oder Aus der Mitte entspringt ein Cache wagen.

Wenn das Bedürfnis nach einer mittagsfüllenden Freizeitbeschäftigung besteht, sind auch Multi-Caches empfehlenswert, die über verschiedene Stages zum Ziel - dem Cache - führen. Unsere Tipps diesbezüglich: Die Caches Hochwassermarken (der sich rund um historische Hochwasserstände in Bamberg dreht), Der Herr Stadtbaurath (für alle Interessierten der Bamberger Baukultur) und der ebenfalls historisch angehauchte Cache Sagen durch Bamberg.

Community Events: Treffen mit anderen Bamberger Cacher*innen

Hin und wieder finden auch sogenannte "Community Events" statt, welche selbstorganisierte Treffen von Cacher*innen darstellen. Eine spezielle Form dieser Treffen sind die "Community Celebration Events", die von denjenigen Mitgliedern veranstaltet werden, die sich für ein solches Event beworben und dieses gewonnen haben (auf Geocaching.com). Der Hintergrund: Mit den Celebration Events soll der 20. Geburtstag des Geocachings mit Geocaching.com zelebriert werden. Dieser war bereits 2020, aber aufgrund der Corona-Pandemie haben die Gewinner*innen bis Ende Dezember 2022 Zeit, um ihre Events auszurichten. Weltweit wurden 20200 solcher Events verlost.

Aber auch abseits der "Community Celebration Events" können Geocaching Events veranstaltet werden. Diese unterscheiden sich je nach Anzahl der Teilnehmenden in Events, Megas oder Gigas. Bei Geocaching.com sind solche Events durch eine Sprechblase gekennzeichnet und in Bamberg aktuell eher rar.

Möchtest du einen Community Event ausrichten, solltest du Datum, Uhrzeit und Inhalt des Treffens angeben. Du solltest auch abklären, ob ein solches Treffen an deinem anvisierten Ort überhaupt möglich bzw. erlaubt ist.

Geocaching-Wissen: Von Muggeln und Travel Bugs

Die Geocaching-Welt ist eine ganz eigene: Neben der eigentümlichen Funktionsweise des Outdoor-Games, haben sich auch gesonderte Begriffe entwickelt, die ein echter Cacher kennen sollte. Das sind die wichtigsten:

Logbuch : Zettel oder Notizbuch, in dem Cacher-Namen, sowie Funddatum vermerkt werden

: Zettel oder Notizbuch, in dem Cacher-Namen, sowie Funddatum vermerkt werden Muggel : eine Person, der man beim Cachen begegnet und die Geocaching u.U. nicht kennt - angelehnt an Harry Potter

: eine Person, der man beim Cachen begegnet und die Geocaching u.U. nicht kennt - angelehnt an Harry Potter Hint : ein Hinweis, der zum Cache führt

: ein Hinweis, der zum Cache führt Owner : Besitzer bzw. Verstecker des Caches

: Besitzer bzw. Verstecker des Caches TFTC: steht für "Thanks for the Cache" ("Danke für den Cache"), Dankes-Formel an den Owner, die man normalerweise mit im Logbuch verewigt

Wer Glück hat, findet hin und wieder einen Travel Bug: Dieser stellt ein sogenanntes Trackable dar, also einen online verfolgbaren Gegenstand. Oftmals ist ein Travel Bug in Form einer Hundemarke (angelehnt an das Militär) gestaltet und mit einem Code beschriftet. Gibst du diesen Code online bei Geocaching.com ein, offenbart sich dir sowohl die "Mission" des Travel Bugs, als auch dessen bisherige Reise. Als Mission kannst du beispielsweise angeben, dass es der Bug wieder zu dir nach Hause schaffen soll, wenn du ihn im Urlaub im Ausland versteckt hast. Als Besitzer*in des Trackables wirst du zudem darüber informiert, sobald er entnommen und wieder neu versteckt wird - sofern der Bug von den jeweiligen Cachern online gelogged wird.

CITO: Mit Geocaching gegen Umweltverschmutzung

Geocaching macht nicht nur Spaß, sondern kann auch der Umwelt helfen: CITOs (deutsch: "Cache in trash out") sind spezielle Caches, die sich das Aufsammeln von Müll in der Natur zum Ziel setzen.

Neben der Beseitigung von Müll sind auch weitere Aktionen wie Bäume pflanzen oder Insektenhotels aufstellen möglich - eben alles, was der Flora und Fauna zugutekommt.

Diese Art von Cache gibt es bereits seit 2002 und wird aktiv von Geocaching.com vorangetrieben - nachzulesen unter anderem im offiziellen Blog. Die CITOs werden jährlich in zwei Saisons aufgeteilt, wovon die erste für gewöhnlich im Frühjahr liegt und die zweite im Herbst. Nur in diesem Zeitraum können CITOs veranstaltet werden.

Fazit: Geocaching in Bamberg - unsere Tipps & Empfehlungen

Geocaching hat nichts von seiner Anziehung und dem Hauch eines kleinen Abenteuers verloren und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit - weltweit und auch im schönen Bamberg.

In und um die Stadt gibt es eine Vielzahl an Caches, die auch von Caching-Neulingen entdeckt werden wollen. Wer sich an anspruchsvollere Aufgaben wagen möchte, kann sich einmal an Rätsel- oder Multi-Caches versuchen.

Schließlich gibt es auch noch Caching-Events, bei dem sich mehrere Cacher*innen treffen und gemeinsam eine entspannte Zeit haben.

