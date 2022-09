Zu einer Körperverletzung mit zwei verletzten Frauen sucht die Polizei noch immer Zeug*innen. Am Samstag (3. September 2022) ist es an einer Disco in der Michelinstraße in Hallstadt (Landkreis Bamberg) zum Streit zwischen zwei Frauen im Alter von 29 und 27 Jahren und einem Pärchen gekommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Land.

Hierbei schlug und trat das bislang unbekannte Pärchen auf die beiden Frauen ein. Eine Geschädigte brach sich einen Arm und ein Bein. Die andere Geschädigte wurde an den Armen verletzt und erlitt eine Gehirnerschütterung. Anschließend flohen die Täter*innen unerkannt. Die körperliche Auseinandersetzung fand neben dem Eingangsbereich der Disco statt. Die Täter*innen werden wie folgt beschrieben:

Hallstadt: Pärchen verprügelt Frauen vor Disco - wer kann Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.

Vorschaubild: © Engin Akyurt/unsplash.com