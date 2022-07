Eine mobile Baustellen-Ampel an der Straße von Appendorf in Richtung Lauter haben unbekannte Diebe samt Akku in der Nacht zum Sonntag (10. Juli 2022) entwendet. Das berichtet die Polizei Bamberg-Land. Demnach war die Ampel auf einem Kasten mit Rollen montiert. Die Lichtsignalanlage hat einen Wert von ca. 3000 Euro.

Wer verdächtige Personen beim Verladen oder Abtransport der Ampel beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Matthias Hoch