Angst vor der Entlassungswelle

Das metallene Klimpern der Präzisionspressteile ist bei Oekatech in Bamberg leiser geworden in den Corona-Monaten. Kurzarbeit prägt das Werk. "Im August ist momentan eine positive Trendwende vorhanden, wir sind gespannt", berichtet Werkleiter Matthias Czech . Die Stimmung pendle zwischen skeptisch angespannt und vorsichtig optimistisch. Der Einbruch sei härter gekommen als in Zeiten der Finanzkrise, Kunden hätten Aufträge rigoroser abgebrochen, Bestände leergeräumt, weniger Rücksicht auf das Wohl der Zulieferer genommen. "Als kleiner Betrieb mit 80 Mann müssen wir sehr spontan reagieren, in Vorleistung für Kunden gehen", erklärt Czech, der wie seine Mitarbeiter hofft, dass der Positivtrend anhält und ein zweiter Lockdown ausbleibt.