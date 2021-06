Bamberg vor 1 Stunde

Attacke am Busbahnhof

Während er die Polizei rufen will: Busfahrer von Fahrradfahrer angegriffen

Über zwei plaudernde Busfahrer hat sich ein vorbeikommender Radfahrer am Mittwoch am Bamberger ZOB so sehr geärgert, dass er einen der beiden attackierte. Nun sucht die Polizei nach dem aggressiven Radler.