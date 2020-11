Dieser Traum ist auf Sand gebaut - und das will Initiator Florian Mller auch genau so. Mitten in der Sandstrae soll Bambergs 13. Brauerei mit eigenem Sudhaus entstehen. Es braucht schon einen groen Schluck Selbstvertrauen, um in der Weltstadt des Bieres eine weitere Marke etablieren zu wollen. Doch whrend Skeptiker die Idee ins Reich der Fantasie abgetan htten, wagt der umtriebige Gastronom und Immobilienspezialist den Teufelsritt auf dem Einhorn - Ahrnla-Bru soll der Name der Brauerei werden.