Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Samstag (28. August 2021) auf eine längere Baustelle auf der A73 zwischen Bamberg-Ost und Hirschaid einstellen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag (27. August 2021) in einer Pressemitteilung informiert, werden auf dem besagten Streckenabschnitt Sanierungsarbeiten durchgeführt. Diese werden aller Voraussicht nach bis Dezember 2021 andauern.

Die Arbeiten umfassen die Erneuerung der oberen Deckenschicht beider Fahrbahnen, die Erneuerung der Fahrzeugrückhaltesysteme im Mittelstreifen und die Sanierung der Brückenpfeiler. Laut Aussage der Autobahn GmbH des Bundes sind die Sanierungsarbeiten auf dem etwa zehn Kilometer langen Streckabschnitt dringend notwendig.

Ab Samstag: Zehn Kilometer Baustelle auf der A73 bis Dezember 2021

Die erste Bauphase erstreckt sich auf einer Länge von 6 km zwischen den Anschlussstellen Bamberg-Süd und Hirschaid. Die Arbeiten werden jeweils halbseitig auf beiden Fahrbahnen in vier Arbeitsphasen durchgeführt. Die Verkehrsführung wird durchgehend mit jeweils zwei Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen aufrechterhalten, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 10 Millionen Euro. Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH des Bundes alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.