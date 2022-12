Hirschaid vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

In Auffahrunfall gekracht: Lkw fährt auf stehende Autos auf A73 auf - zwei Personen schwerverletzt

Schon der zweite Unfall an einem Tag auf diesem Streckenabschnitt: Auf der A73 bei Hirschaid hat es in Fahrtrichtung Suhl gekracht. In den Unfall mit zwei Schwerverletzten sind drei Fahrzeuge verwickelt gewesen.