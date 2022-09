In der kommenden Woche wird es nächtliche Teilsperrungen auf der A73 bei Bamberg geben.

Die Außenstelle Bayreuth der Autobahn GmbH des Bundes sperrt an der Anschlussstelle Bamberg-Ost in Fahrtrichtung Suhl in der Nacht von Montag (12. September 2022) ab circa 20 Uhr auf Dienstag (13. September 2022) bis spätestens 6 Uhr die Einfahrtsrampe auf die A73 sowie die Ausfahrtsrampe von der A73 in Richtung Bamberg beziehungsweise Litzendorf.

A73 bei Bamberg: Diese Teile der Autobahn werden gesperrt

Zudem wird in der Nacht von Donnerstag (15. September 2022) ab circa 20 Uhr auf Freitag (16. September 2022) bis spätestens 6 Uhr die Ein- und Ausfahrtsrampe der Anschlussstelle Bamberg-Ost in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt sein.

Die Sperrungen sind notwendig, damit nach fertiggestellter Bauphase des zweiten Abschnitts der Sanierungsarbeiten an der A73 zwischen den Anschlussstellen Bamberg-Süd und Memmelsdorf der Umbau der Verkehrsführung erfolgen kann.

Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Für auftretende Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH des Bundes alle betroffenen Verkehrsteilnehmer*innen um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

