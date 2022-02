Eine 61-jährige Frau war als Geisterfahrerin auf der A73 im Landkreis Bamberg unterwegs - und gefährdete dabei mehrere andere Autofahrer.

Am frühen Sonntagmorgen (6. Februar 2022) fuhr die 61-Jährige vom Parkplatz Zückshuter Forst kommend aus der falschen Richtung auf die nördliche Fahrbahn der A73 auf. Sie war anschließend über das Bamberger Kreuz und vorbei an den folgenden Anschlussstellen als Falschfahrerin über fast 25 Kilometer in Richtung Süden unterwegs, bis sie im Bereich der Anschlussstelle Forchheim-Nord von einer Polizeistreife aufgehalten und von der Autobahn geleitet werden konnte.

Auf der Strecke kam es aufgrund des sehr geringen Verkehrs zu keinem Unfall, mehrere Verkehrsteilnehmer wurden jedoch gefährdet, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg mitteilt. Gegen die 61-Jährige wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

