Am frühen Montagmorgen (6. Februar 2023) ereignete sich auf der A70, kurz vor dem Autobahnkreuz Bamberg, ein Verkehrsunfall, nachdem eine 25-jährige Autofahrerin ein riskantes Überholmanöver unternommen hatte.

Die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg berichtet, dass die junge Autofahrerin, die auf der A70 in Richtung Bayreuth unterwegs gewesen war, "schnell voran kommen wollte". Kurz vor dem Autobahnkreuz Bamberg überholte sie noch links einen Zeugen in seinem Fahrzeug, wechselte vor ihm allerdings gleich weiter nach rechts auf den Pannenstreifen der Fahrbahn.

Überholmanöver über Pannenstreifen - Versuch endet in einem Unfall

Dort versuchte sie vorschriftswidrig einen Sattelzug mit 61-jährigem Fahrer rechts zu überholen. Dieser wollte allerdings genau in diesem Moment beim beginnenden Überleitungsast auf die A73 in Richtung Nürnberg wechseln, blinkte und begann mit dem Fahrstreifenwechsel. Glücklicherweise konnte er die hinter ihm auf dem Pannenstreifen näherkommende Autofahrerin noch rechtzeitig erkennen und brach seinen Abbiegevorgang wieder ab. Aufgrund ihrer zu hohen Geschwindigkeit geriet die 25-Jährige jedoch ins Schleudern, krachte in die nahe Außenschutzplanke und kam in der dortigen Böschung zum Stillstand.

Durch den Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen, musste aber in kein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund eines Totalschadens wurde ihr Wagen abgeschleppt. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden liegt laut Polizei bei etwa 5500 Euro.

Vorschaubild: © Franziska Gabbert/dpa