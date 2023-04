Jeder, der regelmäßig auf der A70 Richtung Bayreuth unterwegs ist, dürfte sich in den vergangenen Wochen gewundert haben. Denn kurz vor dem Kreuz Bamberg muss man seine Geschwindigkeit auf 80 km/h drosseln - der Grund: eine Baustelle. Doch die ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen.

So schreibt auch ein Leser von inFranken.de: "Seit ungefähr 4 Wochen ist auf der A70 FR Bayreuth auf Höhe Bamberg vor dem Autobahnkreuz eine Baustelle ausgeschildert und es wird auf 80kmh begrenzt. Ohne irgendwelche Bauarbeiten. Nur in der Auffahrt Berliner Ring Richtung Bayreuth wird gebaut, was aber den normalen Verkehr nicht beeinflusst."

Unsichtbare Baustelle? Tatsächlich tut sich etwas auf der A70 bei Bamberg

inFranken.de hat bei der Autobahn GmbH Nordbayern nachgefragt, was hinter der unsichtbaren Baustelle steckt. Und tatsächlich: Man ist nicht untätig auf der A70. Es gibt auf der Strecke nämlich so einiges zu tun. "Die Geschwindigkeitsbeschränkung besteht auf der A70 westlich von Bamberg im Rahmen unseres Bauprojektes zur nachträglichen Lärmvorsorge für Hallstadt und zur Trassenanpassung der A70 im Zuge des Ausbaus der unterführten ICE Strecke", klärt Maria Schraml auf. Sie ist Pressesprecherin der Autobahn GmbH für Nordbayern.

Tatsächlich wird auch schon etwas getan an der besagten Stelle: "In den letzten Wochen wurden in Fahrtrichtung Bayreuth Vormaßnahmen (Umbau der Anschlussstellen Bamberg und Hallstadt) für das Einrichten einer notwendigen Verkehrsführung mit jeweils verschmälerten Richtungsfahrbahnen vorgenommen", erläutert Schraml. Für diese Arbeiten seien die Ausfahrt an der Anschlussstelle Hallstadt und die Einfahrt an der Anschlussstelle Bamberg bis Donnerstag (27. April 2023) gesperrt gewesen.

Abgesehen davon geschehen die meisten der derzeitigen Arbeiten für viele Autofahrer noch unbemerkt. Dazu Schraml: "Des Weiteren sind in Nachtarbeit Änderungen an der durchgehenden Fahrbahn der Fahrtrichtung Bayreuth durchgeführt worden. Aus Sicherheitsgründen (teilweise geöffnete Schutzplanken, Schutzwände zur Absicherung des Baufeldes) ist dieser Streckenbereich, auch in FR Schweinfurt, auf 80 km/h beschränkt."

Seit dem 24. bis zum 26. April wurde laut Maria Schraml in Richtung Schweinfurt die verschmälerte Verkehrsführung eingerichtet. Ab Mittwoch (26. April) bis zum 3. Mai 2023 würde die verschmälerte Verkehrsführung für die Fahrtrichtung Bayreuth eingerichtet, fügt die Autobahnsprecherin hinzu.