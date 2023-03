Ein Auto ist am Mittwoch (15. März 2023) gegen 16.40 Uhr auf der A70 bei Stadelhofen (Landkreis Bamberg) in Fahrtrichtung Bamberg wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in die Außenschutzplanke geraten. Anschließend ist der Wagen auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth berichtet.

Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte Schneetreiben und die Fahrbahn war nass. Ein weiteres Auto bremste und versuchte dem ersten Unfallwagen auszuweichen. Das führte jedoch zu einem weiteren Unfall mit einem dritten Auto. Die Feuerwehren Schirradorf, Stadelhofen, Thurnau und Altdrossenfeld waren zusammen mit dem THW und den Rettungsdiensten im Einsatz.

A70 im Kreis Bamberg: Doppelunfall auf nasser Fahrbahn

Die Fahrbahn war in Richtung Bamberg für eine Stunde voll gesperrt. Bei den beiden Unfällen wurden vier Menschen leicht verletzt. Der Sachschaden wird vorläufig auf 35.000 Euro geschätzt.

"Aus gegebenem Anlass" weist die Polizei in ihrer Meldung darauf hin, dass die Gurtschnalle zwar zum Öffnen von Kronkorken verwendet werden kann, jedoch primär den Gurt im Gurtschloss halten und die so gesicherte Person vor Verletzungen bewahren soll. "Die vielfältig ausgelösten Airbags helfen nur einmal, eben dann, wenn sie auslösen, in der Regel beim zweiten Anstoß und danach nicht mehr", so die Polizei.

