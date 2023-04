Wie die Außenstelle Bayreuth der Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, beginnt sie an der Anschlussstelle Bamberg mit den Arbeiten für die Baustellenverkehrsführung zur nachträglichen Lärmvorsorge und Trassenanpassung bei Hallstadt. Hierzu muss der Auffahrtsast in Fahrtrichtung Bayreuth vom 11.04.2023 bis 27.04.2023 gesperrt werden.

Der Verkehr, der an der Anschlussstelle Bamberg in Fahrtrichtung Bayreuth nicht auffahren kann, wird über die Anschlussstelle Bamberg in Fahrtrichtung Schweinfurt zur Anschlussstelle Hallstadt geführt. Hier besteht die Möglichkeit zum Wenden, um wieder auf die A70 in Richtung Bayreuth aufzufahren.

Für auftretende Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH des Bundes alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Vorschaubild: © Ralf Welz/inFranken.de (Symbolbild)