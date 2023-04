A3: Vollsperrung zwischen Schlüsselfeld und Höchstadt-Nord steht bevor - das sind die Umleitungen

Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird die Autobahnbrücke, das die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Elsendorf und Frickenhöchstadt über die A3 überführt (Bauwerk BW 345a), erneuert. Der kommende Arbeitsschritt dient dazu, den Stahlträger der neuen Stahlverbundbrücke einzufahren und zu montieren, kündigte die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG an.

Zu diesem Zweck muss die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) und der Anschlussstelle Höchstadt-Nord (Landkreis Erlangen-Höchstadt) von Samstag, 29. April 2023, ab circa 20 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 30. April 2023, bis etwa 7 Uhr voll gesperrt werden.

Vollsperrung der A3 an der Landkreisgrenze Bamberg-Erlangen/Höchstadt - Umleitungen angekündigt

Die Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Nürnberg erfolgt in diesem Zeitraum an der Anschlussstelle Schlüsselfeld. Der Verkehr wird dort über die Bedarfsumleitung U11 zur Anschlussstelle Höchstadt-Nord umgeleitet. Für Verkehrsteilnehmer mit der Fahrtrichtung Frankfurt /Main erfolgt eine Ausleitung an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord. Der Verkehr wird dann über die Bedarfsumleitung U88 zur Anschlussstelle Schlüsselfeld geführt.

Außerdem gibt die Nordbayern GmbH einen weiteren wichtigen Hinweis für Besucher der Tank- und Rastanlage Steigerwald: Darin empfiehlt sie den Besuchern der Tank- und Rastanlage Steigerwald, mit ihren Fahrzeugen die Tank- und Rastanlage am Samstag, 29. April 2023, bis spätestens 19 Uhr zu verlassen.

Die Zufahrt und das Verlassen der Tank- und Rastanlage Steigerwald-Nord wird nämlich am Sonntag, 30. April 2023, aufgrund von Montagearbeiten an den Lärmschutzwänden voraussichtlich erst ab 13 Uhr wieder möglich sein. Die Zufahrt und das Verlassen der Tank- und Rastanlage Steigerwald-Süd ist voraussichtlich am Sonntag ab etwa 7 Uhr. Alle Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle gebeten.

Vorschaubild: © kalhh/ pixabay.com (Symbolbild)