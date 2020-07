Vermisstenfahndung beendet: Die Polizei hat die 15-jährige Vermisste aus dem Landkreis Bamberg (Oberfranken) gefunden.

Das Mädchen verließ am Dienstag (14. Juli 2020) die Wohnung ihrer Eltern in Litzendorf in unbekannte Richtung. Seitdem hatten die Eltern nichts mehr von ihrer Tochter gehört. Am Freitag wurde schließlich eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Wie die Polizei am Montag berichtet, ist das Mädchen inzwischen aufgegriffen und der Mutter übergeben worden.

