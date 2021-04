Hazar Birkan (Flöte/Piccoloflöte) und Federico Kurtz de Griñó (Klarinette) sind seit dem 1. April neue Mitglieder der Staatsbad Philharmonie Kissingen. Beide Musiker haben in einem digitalen Probespiel überzeugt, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsbad GmbH.

In den nächsten Wochen steht das gemeinsame Spielen mit den KollegInnen auf dem Programm. Digitale Vorstellungsgespräche sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Aber ein digitales Vorspielen für MusikerInnen schon. "Insbesondere in der aktuellen Zeit ist es sehr schwer, Orchesterstellen zu besetzen. Normalerweise findet ein Auswahlverfahren mit vielen MusikerInnen vor Ort statt, in welchem die MusikerInnen in wenigen zur Verfügung stehenden Minuten ihr musikalisches Können präsentieren müssen. Wir wollten etwas Neues ausprobieren und haben mit einem Onlinevorspiel innovativ auf die aktuelle Situation reagiert. Dadurch konnten wir mit Hazar Birkan und Federico Kurtz de Griñó sehr gute MusikerInnen für uns gewinnen", sagt Burghard Toelke, Leiter der Staatsbad Philharmonie Kissingen.

Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH, heißt die neuen Orchestermitglieder willkommen: "Ich freue mich darüber, dass Hazar Birkan und Federico Kurtz de Griñó Teil der Staatsbad Philharmonie Kissingen sind und wünsche beiden alles Gute. Gerade in der aktuellen Zeit ist es keine Selbstverständlichkeit, MusikerInnen einzustellen. Die Staatsbad Philharmonie Kissingen ist als Kurorchester ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Angebots in Bad Kissingen. Dem tragen wir unter anderem durch die Nachbesetzung Rechnung."

Federico Kurtz de Griñó: "In den letzten Monaten habe ich als Klarinettenlehrer an verschiedenen Musikschulen unterrichtet. Jetzt freue ich mich darauf, wieder in einem Orchester spielen zu können, Musik zu machen und meiner Leidenschaft aktiv nachzugehen."

Hazar Birkan stimmt zu: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den neuen KollegInnen, denn das gemeinsame Musizieren kam im letzten Jahr viel zu kurz. Zudem bin ich auf das Repertoire des Salonorchesters gespannt, denn ich habe hauptsächlich Opern gespielt und freue mich nun auf viele neue Werke."

Zur Person

Hazar Birkan wurde 1994 in Ankara (Türkei) geboren. 2016 schloss die Flötistin ihren Bachelor of Music am HKU Utrechts Conservatorium und 2018 ihr Masterstudium an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin ab. Seit 2019 absolviert Hazar Birkan ein Orchester Masterstudium an der Hochschule für Musik Nürnberg. Orchestererfahrung sammelte sie unter anderem beim Münchener Rundfunkorchester, der Staatsphilharmonie Nürnberg, im Hanns Eisler Hochschulsinfonieorchester sowie beim Bilkent Symphonieorchester in Ankara. Sie belegte Meisterkurse und gewann verschiedene erste Preise (Wettbewerb für Junge Virtuosen in Sofia, Bulgarien; Int. Flötenwettbewerb in den Niederlanden.)

Federico Kurtz de Griñó wurde 1989 in Badajoz (Spanien) geboren. Nach seinem 2012 mit Auszeichnung abgeschlossenen Bachelor of Music in Musikene an der Hochschule für Musik des Baskenlandes in San Sebastián (Spanien) hat er 2014 den Master of Music in Solo Performance an der Hochschule für Musik und Tanz Köln absolviert. 2017 hat er das Konzertexamen in Köln mit Auszeichnung abgeschlossen. Federico Kurtz de Griñó verfügt über kammermusikalische Erfahrungen, Orchestererfahrung sammelte er unter anderem beim Cairo Symphony Orchestra, dem Philharmonischen Orchester Hagen und den Essener Philharmonikern, außerdem gewann er bei verschiedenen Wettbewerben.