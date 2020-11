Hier hat sich offenbar am 29.1.1956 ein unerfreuliches Ereignis zugetragen, an welches der Stein noch heute erinnert. Doch wer ist Brigitte? Glaubt man dem Stein, hat sie sich beim Skifahren hier das linke Bein gebrochen. Wir würden gerne mehr darüber herausfinden und suchen auf diesem Wege nach Zeitzeugen - am besten natürlich Brigitte selbst.