Im Mai 2022 findet in Deutschland der Zensus - auch bekannt als Volkszählung - statt. Für die Befragungen in Bayern werden im Landkreis Bad Kissingen noch zuverlässige Erhebungsbeauftragte (m/w/d) gesucht. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen, diese wichtige statistische Erhebung zu unterstützen. Das Engagement wird mit einer attraktiven, steuerfreien Aufwandsentschädigung belohnt, schreibt der Landkreis Bad Kissingen in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus erhalten alle Erhebungsbeauftragten eine Schulung zur Vorbereitung auf ihre wohnortnahe Tätigkeit.

Für den Zensus 2022 wurden in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Bayern 94 Erhebungsstellen eingerichtet. Sie sind wichtige Partner für das Bayerische Landesamt für Statistik, denn sie organisieren und koordinieren vor Ort die Durchführung der statistischen Großerhebung. Auch im Landkreis Bad Kissingen ist eine Erhebungsstelle eingerichtet worden. Die Mitarbeitenden der Erhebungsstelle kümmern sich um die Anwerbung, Betreuung, Schulung und Koordination von Interviewerinnen und Interviewern.

Was sind die Aufgaben?

Die Interviewerinnen und Interviewer werden im Rahmen der Haushaltebefragungen eingesetzt und führen kurze Interviews mit auskunftspflichtigen Personen vor Ort. Eine eintägige Schulung bereitet sie gezielt auf ihren wohnortnahen Einsatz vor. Ihre ehrenamtliche Tätigkeit erstreckt sich über wenige Wochen und startet Anfang Mai 2022. Die Organisation und Durchführung der Befragungen dürfen die Interviewerinnen und Interviewer selbst gestalten. Als letzten Schritt dokumentieren sie dann die Ergebnisse in einem ihnen für die Erhebung bereitgestellten Tablet und übermitteln sie an die Erhebungsstelle, so die Mitteilung des Landkreises.

Jeder, der zum Zensusstichtag (15. Mai 2022) volljährig ist und seinen Wohnsitz in Deutschland hat, kann als Erhebungsbeauftragter eingesetzt werden. Für die Tätigkeit wird eine zuverlässige und sehr genaue Arbeitsweise vorausgesetzt. Hinzu kommt eine gewisse zeitliche Flexibilität mit Blick auf die Durchführung der Erhebungen.

Verschwiegenheit sehr wichtig

Höchste Priorität hat die Verschwiegenheit, vor allem beim Umgang mit den Daten. Eine offene, kommunikative Art und freundliches Auftreten, verbunden mit guten Deutschkenntnissen, runden das Profil von Erhebungsbeauftragten ab, teilt das Landratsamt mit.

Als Dankeschön für den Einsatz erhalten die Interviewerinnen und Interviewer eine steuerfreie Aufwandsentschädigung. Diese liegt durchschnittlich bei etwa 800 Euro. Je nach Umfang der übernommenen Tätigkeiten kann dieser Betrag höher ausfallen. Zudem werden alle anfallenden Auslagen sowie Fahrtkosten erstattet. Das benötigte Material für die Interviews wird bereitgestellt.

Auf der Homepage des Zensus Bayern ist in einer Bayern-Landkarte farbig markiert, wo noch Erhebungsbeauftragte gesucht werden. Mit einem Klick auf den jeweiligen Landkreis oder der jeweiligen kreisfreien Stadt erscheinen im oberen linken Feld die Kontaktdaten, über die sich interessierte Bürgerinnen und Bürger gezielt bewerben können.

Kontakt

Interviewerinnen und Interviewer können sich bei der Erhebungsstelle Bad Kissingen melden: E-Mail: bewerbung-zensus@kg-de oder Tel.: 0971/801 93 00. Die Bewerbung kann auch online ausgefüllt werden.