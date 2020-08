Wachdienst mit Wildschwein: DLRG Bad Kissingen berichtet

Normalerweise kümmert die DLRG Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ) sich bei ihrem Wachdienst an der Ostsee um Menschen. Diesmal wurde es haarig. Im Wasser schwamm kein Hund, keine Robbe, sondern ein Wildschwein. Der Bad Kissinger Ortsverband war zu dieser Zeit vor Ort. Mit baldigen Ende der Badesaison kommen die Mitglieder von ihren Diensten in Schönhagen an der Ostsee zurück und resümieren.