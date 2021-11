Der Arbeitskreis für Schule, Bildung und Sport (AKS) im Kreisverband der CSU Bad Kissingen hat seinen Vorsitzenden, Dr. Edmund Wilhelm aus Eckarts, zum wiederholten Male in seinem Amt bestätigt. Zwei Stellvertreter wurden gewählt. Norbert Binder aus Hammelburg und Prof. Dr. Winfried Perseke aus Bad Kissingen. Vier Beisitzer unterstützen den Vorsitzenden. Dieter Galm aus Hammelburg, übernimmt das Amt des Schriftführers.

Für dreißigjährige Treue zum Arbeitskreis wurde Elisabeth Wende geehrt. Die Hygienevorschriften in Corona-Zeiten wurden am Versammlungsort, dem Weingut Ruppert in Hammelburg, strikt eingehalten.