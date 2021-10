Hammelburg vor 1 Stunde

Vorne beim Lokführer auf der Saaletalbahn unterwegs

Die Deutsche Bahn hat im Sommer 20 Millionen Euro in die Saaletalbahn investiert: Lokführer Matthias Pancochar erläutert, was das konkret an Änderungen mit sich bringt. Ab dem kommenden Jahr könnten sich auch die Fahrtzeiten zwischen Bad Kissingen und Gräfendorf verkürzen.