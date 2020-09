Eine leere Pfanne, die auf dem eingeschalteten Herd stand, löste am späten Donnerstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Bad Kissingen aus. Die Feuerwehren Bad Kissingen und Garitz, sowie das Rote Kreuz rückten mit gut zwei Dutzend Rettungskräften an.

Nachdem sie die Pfanne von der heißen Platte genommen hatten, mussten sie nur noch die Wohnung in der Dr. Georg-Heim-Straße mittels eines Hochdrucklüfters vom Brandgeruch reinigen. Verletzt wurde dank des Rauchmelders niemand und auch der Sachschaden ist minimal.

Kind wohlbehalten gefunden

Fast exakt 24 Stunden vorher war die Garitzer Wehr schon einmal zu einem Einsatz gerufen worden, als ein sechsjähriges Kind vermisst wurde. Dieser Einsatz konnte noch vor Ausrücken der Feuerwehr abgebrochen werden, da das Kind wohlbehalten gefunden wurde.