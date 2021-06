Nach dreiwöchiger Vorbereitung war es am Freitag endlich soweit: Oberbürgermeister Dirk Vogel und 3. Bürgermeister Thomas Leiner (beide CSU) eröffneten gemeinsam mit den Veranstaltern Manfred, Florian und Johannes Griebel den Bad Kissinger Stadtstrand. Zuvor hatte das Team der Griebel Event Management GmbH (Bad Kissingen) etwa 170 Tonnen feinsten Sand am gewohnten Standort gegenüber dem Regentenbau auf dem Saale-Ufer verteilt, die Versorgungshütten aufgebaut sowie 500 Sitzplätze mit Barhockern (Terrasse) und Liegestühlen (Strand) gemäß den Corona-Vorgaben aufgestellt, alles dekoriert mit maritimem Zubehör. "Wir freuen uns, dass wir hier wieder arbeiten dürfen", strahlten die Griebels voller Vorfreude auf ihre Gäste. Zwar im Aufbau ähnlich wie im Vorjahr, wird aber die gesamte Fläche wie schon 2019 genutzt, um trotz der Abstandsregel diesmal 80 Plätze mehr vorhalten zu können. Neu im Angebot ist eine um viele Salate und Burger-Sorten erweiterte Speisekarte sowie ein um das neue "Kissinger Strandbier" angereichertes Getränke-Sortiment. Im Service werden die Griebels von 40 Mitarbeitern in Teilzeit und Wechseldienst unterstützt. Zur Fußball-Europameisterschaft ist Public Viewing vorgesehen, auch gelegentliche Live Events sind in Planung. Bis zum 22. August ist der Stadtstrand täglich ab nachmittags bis 23 Uhr, nur freitags und samstags bis 24 Uhr geöffnet. Vor der Tagesöffnung können Durstige schon ab Mittag an einem neu eingerichteten To-go-Stand erste Drinks kaufen. Anfang September will Familie Griebel mit einem Oktoberfest die Sommersaison abschließen.