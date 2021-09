- Fast neun Wochen dauerte die Generalsanierung des 20 Jahre alten Tegut-Marktes in Garitz im Riedgraben. Weitere zehn Tage brauchte das Team um Filialgeschäftsführer Johannes Hüfner zum Einräumen der 23 000 Produkte. Am Donnerstag, 9. September, öffnet der 1800 Quadratmeter große Vollsortimenter seiner Kundschaft wieder die Türen, jetzt ausgestattet mit umweltschonender Technik, energiesparender LED-Beleuchtung, völlig neuer Sortimentsgestaltung und zusätzlichen Angeboten."Es waren anstrengende zehn Wochen, aber die Mühe hat sich gelohnt", sind sich Filialgeschäftsführer Johannes Hüfner und sein Stellvertreter Kurt Schreiner einig. "Unser Markt ist kaum wiederzuerkennen und verschafft unseren Kunden ein völlig neues Einkaufserlebnis." Der Markt hat nicht nur durch seine frische Farben und neues Design, sondern auch durch die hellere und dennoch wärmere LED-Beleuchtung eine viel freundlichere Atmosphäre bekommen. Auch die neue Anordnung des Warensortiments entlang der breiteren Gänge fällt auf.

Müsli selbst abfüllen

Zudem wurde die erweiterte Auswahl an regionalen Produkten stärker in Szene gesetzt. Mit ihrem zusätzlichen Unverpackt-Regal für lose Ware kommt die Handelskette dem Wunsch vieler Kunden nach, beliebte Bio-Produkte wie Nüsse, Cornflakes, Haferflocken oder Müsli in jeder beliebigen Menge ohne unnötige Verpackung einkaufen zu können. "Das spart nicht nur Verpackungsmüll, sondern hat darüber hinaus den Vorteil, dass man auch tatsächlich nur die Menge abfüllt, die man zum Beispiel für ein Backrezept benötigt", erklärt Hüfner. Viel Neues und Ungewohntes mag manchen Kunden beim ersten Einkauf vielleicht irritieren. Wer also den renovierten Markt erst einmal in Ruhe auf sich wirken lassen oder zwischendurch eine kurze Pause einlegen will, kann sich an der neuen Kaffee-Station stärken. Geöffnet ist der Markt montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr.