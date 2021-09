Am Dienstagnachmittag (14. September 2021) ist es zu einem schweren Arbeitsunfall zwischen Bad Kissingen und Gemünden gekommen. Ein Beschäftigter der Bahn war gegen 14.00 Uhr zusammen mit Kollegen gerade dabei auf der Bahnstrecke zwischen Bad Kissingen und Gemünden einen Baum von den Gleisen zu entfernen, als er beim Zerkleinern eines Astes abrutschte und sich mit einer Machete in eines seiner Beine stach.

Wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Mittwoch (15. September 2021) in einer Perssemitteilung berichtet, erlitt der 28-jährige Arbeiter erhebliche Verletzungen und musste in dem unwegsamen Gelände von Kräften der Bergwacht und Feuerwehr gerettet werden. Anschließend kam er mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg.