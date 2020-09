"Wir haben alles getan, damit der Start in das Herbstsemester reibungslos und für die Teilnehmer so sicher wie möglich über die Bühne gehen kann", sagt Kulturbüroleiter Jan Marberg voller Überzeugung. Er ist vor Ort für die Organisation zuständig. "Die Auswirkungen von Covid-19 sind auch an uns nicht spurlos vorübergegangen." Für ihn ist es schon eine halbe Ewigkeit her, dass die seinerzeit letzte Veranstaltung realisiert werden konnte. "Es war der 7. März 2020", erinnert sich Marberg noch ganz genau an den Tag, "nach dem alle geplanten weiteren Kurse abgesagt werden mussten."

Auch wenn in der Öffentlichkeit der Eindruck eines totalen Stillstandes geherrscht habe, sei man in den vergangenen Monaten hinter den Kulissen natürlich nicht untätig gewesen, erläutert der Experte beim Pressegespräch. "Wir wollten auf den Zeitpunkt vorbereitet sein, an dem wir wieder konkret handeln können."

Heft wird verteilt

Jetzt ist es soweit. Das Programm Herbst/Winter 2020/2021 der Städtischen Volkshochschulen Bad Kissingen und Hammelburg liegt druckfrisch vor. Zu diesem Verbund gehört seit Juli 2019 in einer kürzlich vom Stadtrat um ein Jahr verlängerten Erprobungsphase auch die Außenstelle Bad Brückenau. Das 84 Seiten starke Heft soll in den nächsten Tagen zur Verteilung gelangen. Darüber hinaus werden etliche Exemplare an öffentlich zugänglichen Stellen im Altlandkreis erhältlich sein.

Priorität beim Start in die neue Vhs-Saison haben für den Bad Brückenauer Kulturbüroleiter die allgemeinen Hygienemaßnahmen und Schutzvorschriften, "die mittlerweile überall bekannt sein dürften". Vor diesem Hintergrund würden auch erst einmal alle Dinge, die mit Bewegung, Singen oder Kochen zu tun haben, überhaupt nicht angeboten. Die Teilnehmerzahl sei pro Veranstaltung auf zwölf Personen begrenzt, die entsprechenden Räumlichkeiten habe man im Vorfeld genau unter die Lupe genommen und auf ihre Eignung überprüft.

Nur elf statt 20 Kurse

Aufgrund der gegenwärtigen Gesamtsituation wird es vorerst nur noch elf der sonst mehr als 20 Kurse geben. "Zwei sind dabei völlig neu im Programm, neun haben wir aus dem ausgefallenen Sommersemester übernommen", geht Marberg ins Detail. Trotz abgespeckter Version der Angebotspalette sei eine gewisse Vielfalt geboten, die ganz unterschiedliche Interessengruppen ansprechen soll. So geht es unter anderem um die Patientenverfügung aus der Sicht eines Klinikarztes, um Nachfolgeplanung und Testament sowie um die Rechte und Pflichten als Grundstückseigentümer.

Tipps und Entspannung

Weitere Referats- und Lehrgangsinhalte beschäftigen sich mit dem Darm, der Balance im Leben und mit dem Mut zum Eigensinn. Praktische Tipps gibt es darüber hinaus zur energetischen Sanierung von Wohnhäusern oder zum Stromsparen im Haushalt. Und wer regelmäßig etwas zur Ruhe kommen möchte, kann die Mini-Meditationen für den Alltag lernen und später aktiv praktizieren.

Anmeldungen zu den einzelnen Kursen sind entweder über das im Heft befindliche Formular oder per Internet möglich. Weitergehende Information gibt es persönlich zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Bad Brückenauer Kulturbüro im Alten Rathaus oder per Telefon unter der Rufnummer 09741/80455.