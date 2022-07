Nach zwei Jahren Corona-Pause soll auch in Bischofsheim wieder zünftig gefeiert werden und ein Stadtfest alt und jung begeistern. Am Wochenende wird zwei Tage auf dem Bischofsheimer Marktplatz und in der Löwenstraße gefeiert. Allerdings nicht so wie in der Vor-Corona-Zeit, sondern mit einem neuen Konzept: "Von Bischofsheimern für Bischofsheimer und natürlich sehr gern gesehene Gäste" lautet die Einladung der Stadt Bischofsheim.

Auch gibt es keine Caterer wie in den vorangegangenen Jahren. Die Bewirtung übernehmen die ortsansässigen Gastronomen, die Hansenmühle und der Angelsportverein Unterweißenbrunn. Es wird ein vielfältiges Angebot geben von ursprünglicher fränkischer Küche bis hin zu indischen Spezialitäten und Steckerlfisch.

Die Feuerwehr Unterweißenbrunn sorgt dafür, dass das Bier fließt und die Krüge voll bleiben. Jeder Gast kann sich selbst bedienen und hat auf dem Marktplatz und in der Löwenstraße freie Platzwahl.

Das Stadtfest beginnt am Samstag, 23. Juli, um 16 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, der von der Liedertafel musikalisch umrahmt wird. Es folgt der Bieranstich mit der Maumerkapelle. Ab 18 Uhr spielt die Musikkapelle Haselbach und ab 20 Uhr sorgt "Rhön-Rabatz" auf der Marktplatzbühne für Stimmung. Zeitgleich wird die Band Homebound in der Löwenstraße ein sommerliches Konzert geben.

Mit Kunsthandwerkergasse

Am Sonntag, 24. Juli geht es ab 10 Uhr weiter. Im Eingangsbereich der Löwenstraße wird es eine kleine Kunsthandwerkergasse geben. Außerdem soll in der Löwenstraße ein Flohmarkt stattfinden. Standkosten gibt es keine, jedoch ist eine Anmeldungen unter Tel. 09772/ 91 01-50 oder 51 für die Platzvergabe zwingend notwendig.

Auch der Rhöner Kunstsalon, am Marktplatz 21 wird während des Stadtfestes geöffnet sein. Der Rhöner Zuckerbäcker lockt die Kids mit Süßigkeiten und dem Kinderkarussell. Am Wasserspielplatz stehen Hüpfburg und Menschenkicker. Hier wird am Sonntag ab 15 Uhr ein spannendes Turnier ausgetragen. Mannschaften können sich gern noch melden.

Musikalisch spielt ab 11 Uhr zum Frühschoppen die Musikkapelle Oberweißenbrunn. Ab 13 Uhr übernehmen die Sandberger Musikanten. Die Oldies lassen das Stadtfest am Sonntag ausklingen. Sie versprechen ab 19 Uhr noch einmal richtig gute Stimmung.bem