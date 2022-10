Leichtathletin Martina Greithanner vom TSV Münnerstadt holte bei den deutschen Seniorenmeisterschaften zweimal Gold. Die frühere Seniorenweltmeisterin wurde ihrer Favoritenrolle damit voll und ganz gerecht und gewann in Erding das Kugelstoßen und den Diskuswurf der Altersklasse W45.

Dass die Münnerstädterin in diesem Jahr wieder an alter Leistungsstärke anknüpfen konnte, bewies sie schon bei den bayerischen Senioren-Meisterschaften. Mit starken Leistungen gewann die Lauerstädterin ebenfalls die Titel mit dem Diskus und der Kugel. Besonders im Diskuswurf gehört die Seniorensportlerin, die in jungen Jahren in dieser Disziplin dem Nationalkader angehörte, noch immer zu den besten Werferinnen der Aktivenklasse in Bayern. "Wenn ich den Diskusring betrete, dann habe ich stets das Ziel auch die 40 Meter-Marke zu übertreffen", sagt sie. Dies gelang ihr bereits bei den deutschen Teammeisterschaften in Lage. Auf 41,10 Meter beförderte sie da die ein Kilogramm schwere Scheibe und steht damit immerhin auf Platz vier der bayerischen Rangliste.

In Erding waren die Bedingungen ungleich schwieriger. Kühle Temperaturen, Dauerregen und ein dadurch nasser Ring sind nicht die besten Voraussetzungen für weite Würfe. Dennoch schaffte es Martina Greithanner im fünften Versuch, ihr persönliches Wettkampfziel zu verwirklichen. Ihr Arbeitsgerät flog auf hervorragende 40,10 Meter und gab dem deutschen Meistertitel einen mehr als nur würdigen Anstrich. Nur drei ihrer sechs Versuche waren an diesem Tag gültig gegeben worden. Dennoch hätte jeder dazu gereicht, um überlegen zu gewinnen.

Die Sportlehrerin am Münnerstädter Gymnasium ist in diesem Jahr national das Maß der Dinge in ihrer Altersklasse und hatte in Erding mehr als fünf Meter Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Aber auch mit der vier Kilogramm schweren Kugel war ihre Dominanz nicht zu übersehen. Schon im ersten Versuch stellte sie mit starken 11,87 Metern die Weichen auf Sieg im Kugelstoßen. Alle ihre vier gültigen Versuche hätten auch da jeweils locker zum Sieg gereicht. Am Ende hatte sie mehr als einen Meter Vorsprung auf die Zweitplatzierte Petra Engel vom Leichtathletik-Team Schurwald.

Eva Wilm vom TSV Münnerstadt hatte sich für die nationalen Titelkämpfe über 200 Meter und 400 Meter qualifiziert. Die zweifache bayerische Vizemeisterin der W50 lief die Stadionrunde in 1:14,32 Minuten und kam damit auf den sechsten Rang ihrer Altersklasse. Über die 200 Meter verpasste sie in 32,07 Sekunden als Vierte nur knapp einen Podestplatz. Teamgefährte Guntram Röhlinger, der bei den bayerischen Titelkämpfen die 800 Meter der M70 gewann, wurde auf seiner Spezialstrecke in 3:09,66 Minuten gestoppt und landete damit auf dem siebten Rang.