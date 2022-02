Bei den bayerischen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in München sprintete Johanna Büchs vom TV/DJK Hammelburg in der Aktivenklasse über die Hürden zu Bronze. Ihre Teamgefährtin Hanna Schmitt eroberte bei den nordbayerischen Meisterschaften der Jugend U20 in Fürth gleich drei Podestplätze.

Johanna Büchs, die aktuell ein Praktikum in Wien absolviert und sich mit alternativem Training fit hält, entschloss sich spontan zur Teilnahme an den Landesmeisterschaften, bei der über die 60 Meter Hürden die Favoritinnen Isabell Meyer (LG Regensburg) und Katharina Winkler (LG Erlangen) den Sieg unter sich ausmachten. Hinter den beiden Spitzenläuferinnen wurde es im Kampf um Bronze so richtig spannend.

"Ich hatte von Beginn an einen sehr guten Rhythmus gefunden. Der Abstand zwischen den Hürden passte, und auch das Finish war nicht so schlecht", analysierte die Diebacherin, die in starken 9,14 Sekunden als hervorragende Dritte gestoppt wurde, dicht gefolgt von vier Sprinterinnen. "Nach der vierstündigen Anreise mit dem Zug aus Wien war ich doch mehr als überrascht, dass ich meine erste Medaille bei einer bayerischen Hallenmeisterschaft gewann", freute sich Johanna Büchs nach dem Rennen.

Die nordbayerischen Hallenmeisterschaften in Fürth wurden wegen der Pandemie entzerrt und an zwei Tagen durchgeführt. Hanna Schmitt holte sich in der Jugend U20 gleich zum Auftakt den Sieg im Kugelstoßen, auf immerhin 10,10 Meter beförderte sie ihr fünf Kilogramm schweres Sportgerät. Danach zeigte sich die bayerische Mehrkampfmeisterin der U18 auch im Hochsprung von ihrer besten Seite. Immerhin 1,61 Meter überquerte sie, gewann damit Silber und scheiterte nur knapp an der neuen persönlichen Bestleistung von 1,64 Metern.

Am zweiten Tag der Meisterschaften überraschte sie sich im Sprint über die 60 Meter und wurde in starken 8,28 Sekunden als Zweite im Finale gestoppt. Nach einer intensiven Trainingswoche - sie ist auch noch beim Volleyball in Hammelburg aktiv - fehlten nur wenige Hundertstel Sekunden zur persönlichen Bestleistung. Da Hanna Schmitt in diesem Jahr erstmals in der U20 startet, hat sich bei ihr auch die Hürdenhöhe von 76,2 Zentimeter auf nun 83,8 Zentimeter erhöht. Dennoch kam die TV/DJKlerin in 9,58 Sekunden bis auf eine Zehntel Sekunde an ihre Bestzeit heran und wurde gute Vierte. Diese Platzierung wiederholte sie im Weitsprung, wo ihr bester Versuch mit immerhin 5,13 Metern gemessen wurde. Bei den bayerischen Mehrkampfmeisterschaften, die Mitte Februar ebenfalls in Fürth ausgetragen werden, will sie wieder erfolgreich sein.