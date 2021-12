Der FC 06 Bad Kissingen hat zwei wichtige Posten im Trainerteam für die Saison 2022/2023 besetzt. Tim Herterich wird neuer Cheftrainer der Nullsechser, Harald Bayer wird als Co-Spielertrainer fungieren. "Wir sind sehr froh, mit Tim und Harald zwei Trainer gefunden zu haben, die uns mit ihrer akribischen Art und ihrem Verständnis von Fußball überzeugt haben", so Abteilungsleiter Stephan Heimerl: "Wir sind guter Dinge, dass wir ab Sommer an den erfolgreichen Weg der letzten Jahre anknüpfen können, um mit unserer jungen Mannschaft weiter voranzukommen." Der aktuelle Spielertrainer Daniel May und der FC 06 hatten bereits Mitte Dezember verkündet, ab der Saison 2022/2023 getrennte Wege zu gehen.

"Die Aufgabe in Bad Kissingen reizt mich sehr und ich bin bereits jetzt voller Vorfreude auf die kommende Saison. Nach den vertrauensvollen und zielführenden Gesprächen mit den Vereinsverantwortlichen sind wir überzeugt, dass wir mit dieser Mannschaft in einem funktionalen Umfeld erfolgreich sein werden", sagt Tim Herterich. Der Nüdlinger war ab der Saison 2018/19 als Trainer für den SV Ramsthal tätig, legte diese Tätigkeit im Oktober 2021 aber auf eigenen Wunsch nieder. Zuvor schnürte der 30-Jährige die Fußballschuhe unter anderem für den SV Obererthal und den FC Fuchsstadt.

Harald Bayer spielte über 20 Jahre lang für den FC Fuchsstadt und absolvierte dort zahlreiche Spiele in der Bezirks- und Landesliga, ehe es den 31-Jährigen im Sommer 2019 als Co-Spielertrainer zum SV Ramsthal zog, um dort mit Tim Herterich zusammenzuarbeiten.