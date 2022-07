Nicht nur bei den Leichtathleten des SV Ramsthal war die Freude groß, dass nach zwei Jahren Pause endlich wieder das beliebte Leichtathletik-Sportfest durchgeführt werden durfte. Die offenen Vereinsmeisterschaften Vereins bekamen durch die Teilnahme einer kleinen italienischen Delegation, die hier ihren Urlaub verbringt, sogar einen internationalen Anstrich.

Die zahlreichen Kampfrichter und Helfer um die beiden Organisatoren Roland Kühnlein und Edwin Metzler bereiteten den Sportlern eine perfekte Wettkampfbühne und den zahlreich mitgereisten Eltern einen angenehmen Sonntagmorgen auf schattigen Bierbänken mit bestem Blick auf die angrenzende Tartanbahn.

Vor allem junge Sportler und Sportlerinnen nutzten diesen Wettkampf in Ramsthal, um sich auch mal mit Gleichgesinnten aus anderen Vereinen zu messen. Zahlreiche Breitensportler schnupperten auch mal rein und erzielten teils durchaus gute Ergebnisse.

1,67 Meter aufgelegt und gerissen

Dann gibt es die aktiven Jugendlichen und Aktive, die den kurzen Weg in das Weindorf nutzen, um ihre Form für höhere Aufgaben zu festigen. Hanna Schmitt, die amtierende Bayerische Meisterin im Mehrkampf der Jugend U20 vom TV/DJK Hammelburg gehört zu ihnen. Nachdem sie 1,60 Meter im Hochsprung locker übersprungenen hatte, ließ sie gleich 1,67 Meter auflegen und scheiterte nur knapp an der neuen persönlichen Bestleistung, die bei 1,66 Meter liegt.

Nachmittags zeigte die Westheimerin einmal mehr, dass sehr gute Hochspringerinnen durchaus auch in den Wurfdisziplinen stark sein können. Auf 31,92 Meter segelte ihr ein Kilogramm schweres Gerät. Eine exzellente Weite, die sich auch auf Landesebene sehen lassen kann.

Für die starken Senioren, die in Ramsthal am Start waren, steht Georg Ortloff aus Poppenhausen, der das Trikot des LAC Quelle Fürth trägt. Er hat bei Deutschen Seniorenmeisterschaften bereits zahlreiche Titel und Medaillen gewonnen. In Ramsthal startete er in nahezu allen Wettbewerben und zeigte mit tollen Leistungen, dass er auch in der Altersklasse M70 in Deutschland konkurrenzfähig ist.

Den Dreikampf der Männer, bestehend aus Sprint, Weitsprung und Kugelstoßen, entschied Willi Voss vom SV Ramsthal für sich. Besonders über die 100 Meter wusste er mit seinen 12,20 Sekunden zu gefallen.

Absolute Spitze sind die 1830 Punkte, die der Italiener Federico Giotti in der Altersklasse M40 sammelte. In der männlichen Jugend U18 setzte sich Thomas Wollein vom TV Bad Brückenau gut in Szene und gewann den Dreikampf mit 1412 Punkten, während der Sieg in der U16 wieder nach Italien ging. Leonardo Bonechi kam hier ohne Schwäche durch den Mehrkampf und sammelte bei seinem Sieg 1536 Punkte.

Helen Stahl vom TSV Münnerstadt war aufgrund ihres flotten Laufes über 100 Meter im Mehrkampf der weiblichen Jugend U18 nicht zu schlagen und Amy Schulz vom TSV Oberthulba, die ebenfalls im Sprint sehr schnell unterwegs war, in der U16 nicht. Im gut besetzten Dreikampf der U14 und U12 standen mit Emilia Rösser und Theresa Strehler zwei Nachwuchs-Sportlerinnen vom TV/DJK Hammelburg ganz oben in der Ergebnisliste.

Faszination Leichtathletik-Wettkampf

Einen spannenden Dreikampf lieferten bei den Jungs der U14 Malte Koch vom TSV Münnerstadt und Till Vogt vom SV Ramsthal. Das bessere Ende mit 995 Zählern und einem Vorsprung von lediglich elf Punkten hatte dann der Münnerstädter. In der U12 ging der Sieg an Lorenz Stichler und damit zum 1. FC Rottershausen.

Viel Begeisterung und Engagement legten wieder die jüngsten Sportlerinnen und Sportler der Altersklassen U10 an den Tag. Hier geht es in erster Linie um das Erlebnis, einmal einen Leichtathletik-Wettkampf zu bestreiten und weniger um möglichst gute Ergebnisse und Platzierungen. Besonders dafür steht auch das Leichtathletik-Sportfest beim SV Ramsthal, das bei vielen Leichtathletik-Freunde alljährlich einen festen Platz im Wettkampfkalender einnimmt.