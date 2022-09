Es muss wohl am Wetter gelegen haben. Der vergangene Sonntag war ja noch einmal richtig schön und genau das perfekte Wetter für Fußball mit manchmal ein bisschen Regen. Nicht zu heiß und mit viel frischer Luft nach den Niederschlägen.Die Plätze waren endlich wieder mal natürlich bewässert worden. Perfekte Bedingungen auf allen Plätzen möchte man fast meinen. Aber warum es mancherorts doch so lange Nachspielzeiten gegeben hat, ist schon erstaunlich. Vielleicht wollten auch die Schiedsrichter die Bedingungen auskosten und legten deswegen gerne ein paar Minuten obendrauf. Weil es ja so schön ist. Des einen Freud ist natürlich des anderen Leid. So geschehen zum Beispiel bei der B-Klassen-Partie in Aura. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Benjamin Bäumker zum 4:4-Ausgleich. Die DJK Schlimpfhof hatte damit tatsächlich einen 1:4-Rückstand noch aufgeholt.

Auch der TSV Wollbach kann ein Lied von der Nachspielzeit singen. Beim Freitags-Spiel traf Gegner SC Diebach in Person von Daniel May in der vierten Minute der Extra-Spielzeit. Okay, es hatte ein paar Verletzungspausen gegeben, da kann man natürlich nachspielen lassen. Aber auch am Sonntag darauf klingelte es für Wollbach gegen den TSV in Oberthulba in der - Sie ahnen es schon - Nachspielzeit. Drei Minuten nach Ablauf der regulären 90 Minuten setzte es für den Gast vom TSV Wollbach den entscheidenden Treffer, der die zweite Niederlage am Wochenende besiegelte.

Nicht unerwähnt bleiben darf natürlich das Kreisliga-Match zwischen der SG Oerlenbach/Ebenhausen und dem TSV Bad Königshofen (3:3). Fünf Minuten (?) gab es obendrauf, und nach dem verwandelte Handelfmeter von Alexander Erlanov zum Ausgleich pfiff der Schiedsrichter gar nicht mehr an. SG-Informant Roland Zimmermann konnte es gar nicht so richtig fassen und es fehlten ihm erst einmal die Worte. "Drei Minuten Nachspielzeit waren angezeigt", ärgerte er sich. Warum es dann fünf Minuten wurden, war auch ihm ein Rätsel. Schon der Anschlusstreffer zum 2:3 fiel in der 90. Minute, und von der SG hatte wohl keiner mehr an den Ausgleich gedacht. Ob die Kicker allerdings vom Vorabend (Malle-Party) noch müde und deswegen unkonzentriert waren, bleibt Spekulation.